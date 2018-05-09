У Сирії заявили про новий ізраїльський удар по військовій базі

Копирайт изображения AFP Image caption Ізраїльські війська на Голанських висотах переведені у стан підвищеної готовності

Сирійські урядові медіа заявили, що у вівторок Ізраїль завдав повітряний удар по військовій базі у місті Аль-Кісва. Воно знаходиться на південь від Дамаска, - приблизно за 50 км від кордону з Ізраїлем.

Урядове агентство новин "Сана" повідомило, що сирійські сили протиповітряної оборони збили дві ізраїльські ракети.

Водночас медіа не повідомляють про жертв обстрілу, але Центр з моніторингу прав людини в Сирії, який базується у Британії, зі своїх джерел стверджує, що загинуло щонайменше дев'ятеро осіб.

Серед загиблих, повідомляє ця організація, бійці Корпусу вартових ісламської революції Ірану та шиїтські ополченці.

Раніше у вівторок з цього району надходили повідомлення про вибухи на військовій базі.

Представник сирійського командування повідомив агентству Reuters, що ціллю повітряного удару були позиції сирійської армії.

Центр з моніторингу прав людини в Сирії уточнює, що ракети вразили склади боєприпасів.

Ізраїль не коментував ці повідомлення, але заявив, що не допустить розширення іранської військової присутності у Сирії.

Раніше вже надходила інформація про ізраїльскі ракетні удари по військовим об'єктам у Сирії.

Іранська база

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Ізраїльська армія заявила про свою готовність відбити напад на Голанські висоти

Іран підтримує сирійський уряд у громадянській війні та направив до Сирії військових радників, а також тисячі добровольців.

Зокрема повідомлялося, що саме в Аль-Кісві Іран побудував свою військову базу.

У минулому році джерело в розвідці однієї з західних країн підтвердило BBC News, що іранські військові облаштували свою базу на позиціях сирійських урядових військ в Аль-Кісві.

Нещодавно Іран пригрозив відповісти ізраїльські повітряні удари на свої військові позиції в Сирії.

Відносини між двома країнами загострилися після того, як Ізраїль заявив про незвичайну активність іранських військових у районі Голанських висот.

Ізраїль перевів свої збройні сили у підвищену бойову готовність у цьому районі, що є сирійською територією, але знаходиться під ізраїльським контролем. Зокрема у готовність були приведені розташовані у тамтешніх населених пунктах бомбосховища.

Представник ізраїльської армії Джонатан Конрікус заявив, що будь-яка агресія проти Ізраїлю зустріне рішучу відсіч.

Ізраїльські медіа зазначають, що це перший випадок приведення у повну готовність бомбосховищ на даній території від початку громадянської війни в Сирії.

Голанські висоти до 1967 року входили до складу сирійської провінції Кунейтра. Західна частина цієї території була захоплена Ізраїлем в ході Шестиденної війни у червні 1967 року.

У 1981 році ізраїльський Кнесет прийняв "Закон про Голанські висоти", проголосивши суверенітет Ізраїлю над цією територією. Рада Безпеки ООН це рішення не визнала і статус району залишається суперечливим.