9 травня у Києві: пікет "Інтера" та облитий голова "Россотрудничества"
9 травня "Національний корпус" та "Національні дружини" організували пікет під стінами каналу "Інтер" з вимогою позбавити його ліцензій, а представники радикальної групи С14 облили нечистотами і зеленкою голову Російського центру науки і культури.
"Сьогодні, 9 травня, "Національний Корпус" прийшов до будівлі телеканалу "Інтер" з вимогою позбавити ліцензії канал олігарха-колаборанта Льовочкіна, в ефірі якого системно проводиться антиукраїнська редакційна політика", - говориться у заяві "Нацкорпусу".
Пікетувальники також вимагають від "Інтера" прибрати з його вечірнього концерту до 9 травня "пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту на відеофрагменті, що потрапив у мережу інтернет".
"Якщо цього не відбудеться, ми залишаємо за собою право на будь-які адекватні дії у відповідь", - погрожують у "Нацкорпусі".
Раніше у соцмережах з'явилося відео з, як зазначається, концерту телеканалу "Інтер" до Дня перемоги, у якому ведучі заявили, що "не можуть дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безнаказано проносили в факельних ходах по нашій столиці, де кожен метр политий кров'ю наших співвітчизників".
Згодом Нацрада з питань телебачення закликала "Інтер" "припинити спроби розколювати країну".
Сам канал ситуацію не коментував. 9 травня у його телепрограмі залишається концерт "Перемога. Одна на всіх". Чи буде у ньому згаданий фрагмент - невідомо.
Також 9 травня у Києві представники праворадикальної організації С14 облили нечистотами та зеленкою керівника Російського центру науки і культури Костянтина Воробйова.
Відео інциденту опублікували волонтери Роман Сініцин та Родіон Шовкошитний, які, за їхніми словами, "випадково опинилися поруч".
На ньому Костянтин Воробйов каже, що його "облили невідомі".
У київській поліції на питання BBC News Україна, чи звертався хтось до неї через згадані інциденти, відповідь не дали, однак пообіцяли згодом опублікувати інформацію про загальну ситуацію у столиці 9 травня.
У середу в Києві проходить ряд акцій на честь річниці завершення Другої світової війни.
У районі Парку слави обмежено рух та чергують сотні правоохоронців.
Поліцейські поблизу станції метро "Арсенальна" затримали чоловіка, який намагалася з рушницею пройти на територію проведення масових заходів. Його зброю відправили на експертизу, а самого чоловіка - у райвідділок для встановлення особи.
Крім того, правоохоронці виявили двох жінок із забороненою символікою. Їм оформлюватимуть проколи про адміністративні правопорушення. За даними сайту "Главком", одна з жінок - матіра загиблої депутатки Ірини Бережної Олена, яка намагалася пройти на акцію "Безсмертний полк" з "георгіївською стрічкою".
Медіа також повідомляють про те, що кілька націоналістів намагалися прорвати кордон поліції біля "Арсенальної", внаслідок чого було затримано голову броварського осередку організації "Моноліт".
А загалом по Україні заплановано близько 1,5 тис. заходів до Дня перемоги. Очікується, що у них візьмуть участь 355 тис. людей, а порядок по всій країні охоронятимуть більше 25 тис. правоохоронців.