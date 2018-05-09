9 травня у Києві: пікет "Інтера" та облитий голова "Россотрудничества"

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption Канал "Інтер" пікетують через фрагмент його концерту до 9 травня

9 травня "Національний корпус" та "Національні дружини" організували пікет під стінами каналу "Інтер" з вимогою позбавити його ліцензій, а представники радикальної групи С14 облили нечистотами і зеленкою голову Російського центру науки і культури.

"Сьогодні, 9 травня, "Національний Корпус" прийшов до будівлі телеканалу "Інтер" з вимогою позбавити ліцензії канал олігарха-колаборанта Льовочкіна, в ефірі якого системно проводиться антиукраїнська редакційна політика", - говориться у заяві "Нацкорпусу".

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption Біля каналу зібралися кілька десятків людей з символікою "Національного корпусу" та "Національних дружин"

Пікетувальники також вимагають від "Інтера" прибрати з його вечірнього концерту до 9 травня "пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту на відеофрагменті, що потрапив у мережу інтернет".

"Якщо цього не відбудеться, ми залишаємо за собою право на будь-які адекватні дії у відповідь", - погрожують у "Нацкорпусі".

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption Стіни каналу обклеїли наклейками "Зробимо Інтер патріотичним" та "Інтер буде наш"

Раніше у соцмережах з'явилося відео з, як зазначається, концерту телеканалу "Інтер" до Дня перемоги, у якому ведучі заявили, що "не можуть дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безнаказано проносили в факельних ходах по нашій столиці, де кожен метр политий кров'ю наших співвітчизників".

Згодом Нацрада з питань телебачення закликала "Інтер" "припинити спроби розколювати країну".

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption Біля "Інтеру" чергують також кілька десятків правоохоронців

Сам канал ситуацію не коментував. 9 травня у його телепрограмі залишається концерт "Перемога. Одна на всіх". Чи буде у ньому згаданий фрагмент - невідомо.

Також 9 травня у Києві представники праворадикальної організації С14 облили нечистотами та зеленкою керівника Російського центру науки і культури Костянтина Воробйова.

Відео інциденту опублікували волонтери Роман Сініцин та Родіон Шовкошитний, які, за їхніми словами, "випадково опинилися поруч".

Копирайт изображения С14 Image caption Керівника "Россотрудничества" Костянтина Воробйова праворадикали облили зеленкою та нечистотами

На ньому Костянтин Воробйов каже, що його "облили невідомі".

У київській поліції на питання BBC News Україна, чи звертався хтось до неї через згадані інциденти, відповідь не дали, однак пообіцяли згодом опублікувати інформацію про загальну ситуацію у столиці 9 травня.

Копирайт изображения Поліція Києва Image caption Поліцейські переведені на посилений режим служби

У середу в Києві проходить ряд акцій на честь річниці завершення Другої світової війни.

У районі Парку слави обмежено рух та чергують сотні правоохоронців.

Поліцейські поблизу станції метро "Арсенальна" затримали чоловіка, який намагалася з рушницею пройти на територію проведення масових заходів. Його зброю відправили на експертизу, а самого чоловіка - у райвідділок для встановлення особи.

Крім того, правоохоронці виявили двох жінок із забороненою символікою. Їм оформлюватимуть проколи про адміністративні правопорушення. За даними сайту "Главком", одна з жінок - матіра загиблої депутатки Ірини Бережної Олена, яка намагалася пройти на акцію "Безсмертний полк" з "георгіївською стрічкою".

Медіа також повідомляють про те, що кілька націоналістів намагалися прорвати кордон поліції біля "Арсенальної", внаслідок чого було затримано голову броварського осередку організації "Моноліт".

А загалом по Україні заплановано близько 1,5 тис. заходів до Дня перемоги. Очікується, що у них візьмуть участь 355 тис. людей, а порядок по всій країні охоронятимуть більше 25 тис. правоохоронців.