"Безсмертний полк", радикали і Warcraft - як проходить 9 травня

Копирайт изображения УНІАН Image caption Учасниця ходи "Безсмертного полку"

9 травня у Києві та інших містах Україна пройшла хода "Безсмертний полк" до Дня перемоги. Паралельно відбулася акція на противагу - перфоманс "на честь героїв комп'ютерних ігор".

Заборонена символіка

У столиці, за даними поліції, до ходи "Безсмертного полку" з портретами ветеранів Другої світової війни приєдналося близько 2 тисяч осіб, в інших містах учасників від кількох десятків до кількох сотень.

Не минулося без ексцесів та конфліктів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption На турнікетах перед входом на акцію висіли нагадування про заборонену символіку

Загалом по всій країні були затримані більше двадцяти людей за використання забороненої символіки, зокрема "георгіївських стрічок".

Серед затриманих - мати загиблої екс-депутатки від Партії регіонів Ірини Бережної - Олена Бережна.

Після оформлення адмінпротоколів їх відпустили.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Депутат "Опозиційного блоку" Вадим Новинський - один з організаторів "Безсмертного полку"

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів, що цього року випадків використання комуністичної символіки суттєво менше завдяки проведеній інформаційній роботі напередодні акції.

Біля готелю "Салют" у Києві сталася бійка між двома чоловіками, внаслідок якої один з них отримав легкі тілесні ушкодження. У поліції кажуть - учасники сутички не зійшлись в історичних поглядах.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Можна було зустріти на акції і портрет командира УПА Романа Шухевича

Також було затримано двох представників радикальної групи С14, які намагалися потрапити на акцію в Києві.

Як розповіли в організації, їх без пояснення вивели за межі периметру й відпустили.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Учасника С14 буквально винесли за периметр акції

"Під час спілкування між людьми із різними ідеологічними поглядами виник конфлікт. Поліція, аби уникнути ескалації, вивела учасників за межі проведення заходу. Сергія Мазура (Один з прпедставників С14. - Ред.) не було затримано і відносно нього адмінпротокол не складався", - пояснили згодом у поліції.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергій Мазур спілкується з поліцією

Перед цим учасники С14 повідомляли, що облили зеленкою та нечистотами голову "Россотрудничества", який збирався на "Безсмертний полк". Чи зареєстрували у поліції цей випадок, правоохоронці не уточнювали.

Копирайт изображения С14 Image caption Керівника "Россотрудничества" Костянтина Воробйова праворадикали облили зеленкою та нечистотами

Також перед початком акції в столиці кілька осіб намагалися прорвати кордон поліції біля "Арсенальної", через що було затримано голову броварського осередку організації "Моноліт". Щодо нього розглядають питання про адмінпротокол за пошкодження турнікету.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Противники акції "Безсмертний полк"

Крім того, було затримано чоловіка з гвинтівкою Мосіна - після експертизи поліцейські встановили, що стріляти з неї неможливо і чоловіка відпустили. Виявилося, що він йшов на театралізований захід.

У ще одного чоловіка виявили у сумці газові балончики, які також вирішили вилучити.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У Києві до акції безсмертного полку приєдналося близько 2 тис. людей

Загалом 9 травня в Україні проходить близько 1250 заходів до Дня перемоги, у яких беруть участь близько 365 тисяч осіб.

Грубих порушень порядку не зафіксовано, кажуть у поліції.

"Wетеран WOW"

Image caption ВОВ - російська абревіатура "Великая отечественная война" - виявилася співзвучною зі скороченою назвою комп'ютерної фентезійної стратегії World of Warcraft

Серед згаданих акцій - "перфоманс" руху "Демократична орда" під назвою "Weteran WOW" - "Ветеранів комп'ютериних ігор" (WOW - скорочена назва комп'ютерної гри World of Warcraft).

Акцію було заплановано на противагу "Безсмертному полку".

"Ми не розуміємо, навіщо робити піар на могилах давно загиблих людей і шкодити цим своїй країні, працюючи на ворога", - пояснили організатори, які звинувачують "Безсмертний полк" у проросійському спрямуванні.

Загалом до цієї акції приєдналося кілька десятків людей з портретами героїв комп'ютерних ігор.

"Ми проводимо цю акцію, щоб нагадати про те, що ситуація з солдатами та офіцерами - учасниками Другої світової війни (включаючи учасників україно-угорської війни в Карпатській Україні навесні 1939 року та бійців УПА в лісах після офіційного закінчення війни) - далека від ідеалу", - додали в "Демократичній орді".

Пікет "Інтера"

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption Канал "Інтер" пікетують через фрагмент його концерту до 9 травня

9 травня "Національний корпус" та "Національні дружини" організували пікет під стінами каналу "Інтер" з вимогою позбавити його ліцензій

Пікетувальники також вимагають від "Інтера" прибрати з його вечірнього концерту до 9 травня "пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту на відеофрагменті, що потрапив у мережу інтернет".

"Якщо цього не відбудеться, ми залишаємо за собою право на будь-які адекватні дії у відповідь", - погрожують у "Нацкорпусі".

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption Стіни каналу обклеїли наклейками "Зробимо Інтер патріотичним" та "Інтер буде наш"

Раніше у соцмережах з'явилося відео з, як зазначається, концерту телеканалу "Інтер" до Дня перемоги, у якому ведучі заявили, що "не можуть дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безнаказано проносили в факельних ходах по нашій столиці, де кожен метр политий кров'ю наших співвітчизників".

Сам канал ситуацію не коментував. 9 травня у його телепрограмі залишається концерт "Перемога. Одна на всіх". Чи буде у ньому згаданий фрагмент - невідомо.

"Поліція охороняє громадський порядок і своєю присутністю забезпечує охорону від радикальних і провокативних дій", - заявили у київській поліції.