Отруєння школярів у Черкасах: стан дітей стабільний, 11 переведені з реанімації в стаціонар

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За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), школяри і вчителі, які напередодні отруїлися невідомою речовиною під час шкільної лінійки у Черкасах, почуваються задовільно. Дітей, які були в реанімації, вже перевели до стаціонару.

"Станом на 12:00 9 травня стан дітей стабілізувався, усі знаходяться у свідомості та почуваються задовільно. Із реанімаційного відділення 11 школярів переведено на стаціонар", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Загалом у лікарнях Черкас перебувають 53 школярі та 4 вчителів.

Вранці 8 травня о 9:13 під час проведення лінійки у школі № 8 в Черкасах 15 школярам з 2-9 класів стало зле, діти почали втрачати свідомість.

Згодом кількість дітей, які відчували запаморочення, головний біль, нудоту зросла до 53. Загалом на лінійці було 424 учні.

Отруєння в Черкасах: 52 госпіталізовано, 11 - в реанімації

Причина отруєння школярів досі невідома.

Як повідомляють у ДСНС, "головною версією отруєння наразі залишається локальне розпилення невідомої речовини".

Правоохоронці і надалі досліджують територію школи на наявність отруйних речовин. Від 8 травня там працюють фахівці з хімічного, радіологічного та бактеріологічного захисту ДСНС.