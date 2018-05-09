Дослідники кажуть, що винайшли нові ліки від облисіння

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Новий засіб, який потенційно може зарадити облисінню, було виявлено при випробуваннях ліків, що спочатку призначалися для лікування остеопорозу.

Дослідники виявили, що у лабораторних умовах ліки дуже ефективно впливають на волосяні фолікули, стимулюючи ріст волосся.

Ліки містять компонент, який впливає на протеїн, що гальмує ріст волосся і зумовлює облисіння.

Керівник проекту доктор Натан Гокшоу із Університету Манчестера каже, що відкриття "може дійсно змінити життя людей, які страждають від випадіння волосся".

Нині існує лише два препарати для лікування облисіння: міноксиліл, призначений як для чоловіків, так і для жінок, та фінастерід, - лише для чоловіків.

Жоден із них не є доступним у британській національній системі охорони здоров'я, обидва препарати мають побічні ефекти, тож пацієнти частіше обирають операцію з трансплантації.

Лабораторне дослідження провадили на 40 зразках волосяних фолікулів пацієнтів, яким зробили пересадку волосся.

Доктор Гокшоу заявив ВВС, що надалі потрібні клінічні випробування препарату, аби перевірити, чи є нові ліки ефективними і безпечними.

Що викликає випадіння волосся?

Випадіння волосся є щоденним процесом, про який, зазвичай, не варто турбуватися. Деяке волосся втрачається тимчасово, деяке - назавжди.

Проте вам слід проконсультуватися із лікарем, якщо:

втрата волосся відбулася раптово

через випадіння волосся утворюються залисини

волосся випадає шматками

шкіра голови чешеться і болить.

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У Британській асоціації дерматологів ВВС заявили, що вважають дослідження "дуже цікавим":

"Як і твердять дослідники, втрата волосся є досить поширеною проблемою і може викликати різні емоційні розлади, включно із низькою самооцінкою і втратою впевненості у собі.

Разом із тим, варто провести подальші дослідження, аби встановити, чи можна використовувати цей препарат при втраті волосся.

Для пацієнтів, що мають цю проблему, лікування є дуже індивідуальним. Наразі не існує загального ефективного засобу.

Тому нові препарати є дуже цікавими, бо вони розширюють коло можливих методів лікування для різних пацієнтів".