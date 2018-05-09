Копирайт изображения Reuters / AFP Image caption Американські громадяни Кім Хак Сон, Кім Дон Чул і Тоні Кім були в'язнями у Північній Кореї

Згідно із повідомленням президента США Дональда Трампа, Північна Корея звільнила трьох американських громадян, яких у КНДР звинувачували у діяльності проти держави і шпигунстві.

Це сприймають як жест доброї волі напередодні історичної зустрічі між президентом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Президент США також повідомив, що він зустріне трьох звільнених, коли вони повернуться до США разом із Державним секретарем Майком Помпео, який організовує зустріч американського і корейського лідерів.

Як повідомляє Білий дім, Кім Хак Сон, Кім Дон Чул і Тоні Кім зможуть "вийти з літака без сторонньої допомоги".

Їх було ув'язнено за діяльність проти держави, і всі вони відбували покарання у трудових таборах.

Про звільнення президент Трамп повідомив у Twitter.

"Я радий повдіомити, що Державний секретар Майк Помпео вже у повітрі на шляху назад із Північної Кореї разом із трьома чудовими джентльменами, який всі прагнуть побачити. Здається, вони непогано почуваються", - написав американський президент, додавши, що особисто зустріне їх на летовищі Andrews Air Force Base, де їх очікують рано вранці у четвер.

Копирайт изображения Reuters Image caption Держсекретар США Майк Помпео вже двічі зустрівся із лідером КНДР за останні шість тижнів

Президент також повідомив, що Майк Помпео домовився із Кім Чен Ином про час і місце "хорошої зустрічі".

Журналісти, які подорожують із Держсекретарем, повідомляють, що його переговори із лідером КНДР тривали близько півтори години.

"Ми зробили суттєвий прогрес і погодили подальшу співпрацю у спільній організації зустрічі", - йдеться в офіційному повідомленні.

Згодом речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент Трамп сприйняв звільнення трьох ув'язнених як "жест доброї волі" з боку Північної Кореї.

Ким є звільнені американці?

Кім Хак Сон був затриманий за підозрою у "ворожій діяльності" у травні 2017. Він повідомляв про себе, як про християнського місіонера, і мав наміри створити експериментальну ферму на базі Пхеньянського університету науки і технологій.

був затриманий за підозрою у "ворожій діяльності" у травні 2017. Він повідомляв про себе, як про християнського місіонера, і мав наміри створити експериментальну ферму на базі Пхеньянського університету науки і технологій. Томі Кім , відомий також як Кім Сан Дук, також працював у цьому університеті. Його було затримано у квітні 2017 року за звинуваченнями у шпигунстві. Згідно із повідомленнями південнокорейської преси, він також брав участь у гуманітарній діяльності в КНДР.

, відомий також як Кім Сан Дук, також працював у цьому університеті. Його було затримано у квітні 2017 року за звинуваченнями у шпигунстві. Згідно із повідомленнями південнокорейської преси, він також брав участь у гуманітарній діяльності в КНДР. Кім Дон Чул, 60-річний священик, якого затримали у 2015 і засудили до 10 років важких виправних робіт.

Долю ув'язнених сприймали як один з ключових факторів для підготовки зустрічі лідерів США і КНДР.

На початку травня з'явилися повідомлення про те, що в'язнів перевели до готелю у Пхеньяні. Це дало ґрунт для припущень про їх звільнення.

Згідно із даними Комітету з прав людини у Північній Кореї, близько 120 тисяч осіб можуть бути ув'язнені в цій країні без слідства і суду.

Люди можуть потрапити за ґрати практично без причини, - за злочини на кшталт перегляду DVD із Південної Кореї до спроби втекти з країни.

Політичні в'язні часто потрапляють до окремих місць позбавлення волі. Зазвичай це трудові табори, де ув'язнених змушують до важкої фізичної праці.

Копирайт изображения AFP Image caption Отто Вормбієр помер менше, ніж через рік після звільнення з північнокорейської тюрми

Останнім звільненим з північнокорейської тюрми американцем був Отто Вормбієр, який потрапив за ґрати за те, що поцупив табличку з готелю.

Незабаром після повернення додому він помер. Причини смерті досі залишаються невідомими.