Північна Корея відпустила трьох в'язнів-американців напередодні зустрічі Трампа із Кім Чен Ином
Згідно із повідомленням президента США Дональда Трампа, Північна Корея звільнила трьох американських громадян, яких у КНДР звинувачували у діяльності проти держави і шпигунстві.
Це сприймають як жест доброї волі напередодні історичної зустрічі між президентом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.
Президент США також повідомив, що він зустріне трьох звільнених, коли вони повернуться до США разом із Державним секретарем Майком Помпео, який організовує зустріч американського і корейського лідерів.
Як повідомляє Білий дім, Кім Хак Сон, Кім Дон Чул і Тоні Кім зможуть "вийти з літака без сторонньої допомоги".
Їх було ув'язнено за діяльність проти держави, і всі вони відбували покарання у трудових таборах.
Про звільнення президент Трамп повідомив у Twitter.
"Я радий повдіомити, що Державний секретар Майк Помпео вже у повітрі на шляху назад із Північної Кореї разом із трьома чудовими джентльменами, який всі прагнуть побачити. Здається, вони непогано почуваються", - написав американський президент, додавши, що особисто зустріне їх на летовищі Andrews Air Force Base, де їх очікують рано вранці у четвер.
Президент також повідомив, що Майк Помпео домовився із Кім Чен Ином про час і місце "хорошої зустрічі".
Журналісти, які подорожують із Держсекретарем, повідомляють, що його переговори із лідером КНДР тривали близько півтори години.
"Ми зробили суттєвий прогрес і погодили подальшу співпрацю у спільній організації зустрічі", - йдеться в офіційному повідомленні.
Згодом речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент Трамп сприйняв звільнення трьох ув'язнених як "жест доброї волі" з боку Північної Кореї.
Ким є звільнені американці?
- Кім Хак Сон був затриманий за підозрою у "ворожій діяльності" у травні 2017. Він повідомляв про себе, як про християнського місіонера, і мав наміри створити експериментальну ферму на базі Пхеньянського університету науки і технологій.
- Томі Кім, відомий також як Кім Сан Дук, також працював у цьому університеті. Його було затримано у квітні 2017 року за звинуваченнями у шпигунстві. Згідно із повідомленнями південнокорейської преси, він також брав участь у гуманітарній діяльності в КНДР.
- Кім Дон Чул, 60-річний священик, якого затримали у 2015 і засудили до 10 років важких виправних робіт.
Долю ув'язнених сприймали як один з ключових факторів для підготовки зустрічі лідерів США і КНДР.
На початку травня з'явилися повідомлення про те, що в'язнів перевели до готелю у Пхеньяні. Це дало ґрунт для припущень про їх звільнення.
Згідно із даними Комітету з прав людини у Північній Кореї, близько 120 тисяч осіб можуть бути ув'язнені в цій країні без слідства і суду.
Люди можуть потрапити за ґрати практично без причини, - за злочини на кшталт перегляду DVD із Південної Кореї до спроби втекти з країни.
Політичні в'язні часто потрапляють до окремих місць позбавлення волі. Зазвичай це трудові табори, де ув'язнених змушують до важкої фізичної праці.
Останнім звільненим з північнокорейської тюрми американцем був Отто Вормбієр, який потрапив за ґрати за те, що поцупив табличку з готелю.
Незабаром після повернення додому він помер. Причини смерті досі залишаються невідомими.