Ізраїль: Іран атакував ізраїльські позиції

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ізраїльські військові на Голанських висотах

Ізраїль повідомив, що іранські військові обстріляли ракетами ізраїльські позиції на Голанських висотах.

Як повідомляється, рано вранці в четвер бійці іранського Корпусу стражів ісламської революції з Сирії атакували ізраїльські позиції 20 ракетами.

Деякі з цих ракет ізраїльські військові збили. Загиблих або поранених внаслідок атаки немає.

У своїй заяві армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) наголосила, що розглядає цей інцидент з усією серйозністю і готова до різних сценаріїв розвитку подій.

Представник ізраїльської армії Джонатан Конрікус зазначив, що Ізраїль відповів на цей обстріл, але не повідомив якихось подробиць.

Сирійське державне агентство новин SANA повідомило, що Ізраїль завдав удару у відповідь і що десятки ізраїльських ракет були нібито збиті на південь від Хомса.

Як повідомляє агентство, деякі ракети досягли цілей, ударів зазнали позиції сирійських ППО та склад зі зброєю.

Криза в регіоні загострюється

Раніше на цьому тижні Ізраїль повідомив про незвичайну активність іранських сил в регіоні.

Ізраїльські війська на Голанських висотах були приведені в стан підвищеної бойової готовності, а для цивільного населення відкрили бомбосховища.

Дві бази в Сирії 8 травня обстріляли ракетами. Іран заперечує, що його військові постраждали внаслідок цієї атаки.

Ізраїль неодноразово попереджав, що не допустить посилення військових позицій Ірану в Сирії.

У минулому році джерело в розвідці однієї з західних країн повідомило ВВС, що іранські військові створили свою базу в розташуванні сирійських урядових військ в Аль-Кісві.