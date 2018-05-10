Найкращим містом для студентів назвали Лондон

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лондон очолив світовий рейтинг найкращих міст для студентів попри високу вартість життя

Лондон цього року став найкращим містом у світі для студентів університетів. Такими є результати рейтингу Best Student Cities, який підготувала британська консалтингова компанія QS, повідомляє кореспондент ВВС з питань освіти Шон Кохлан.

Раніше кілька років у рейтингах зручних для студентів міст лідером був Париж. Цього року він на п'ятому місці.

Рейтинг базується на таких критеріях, як кількість університетів у місті, які входять до глобальних рейтингів провідних вищих навчальних закладів, характеристиках місцевого ринку праці, культурній різноманітності та якості життя.

Під час підготовки рейтингу використовувалося опитування 50 тисяч студентів з метою оцінити переваги та недоліки життя у містах, де розташовані їхні університети.

Консалтингова компанія QS також щороку готує один з найвпливовіших рейтингів університетів World University Rankings.

Чому Лондон?

Концентрація вищих навчальних закладів світового класу у Лондоні більше, ніж в будь-якому іншому місті. Тут працюють такі гранди, як Імперський коледж, Університетський коледж Лондона, Лондонська школа економіки та Кінгс-коледж.

Студенти мають доступ до різноманітного культурного життя - музеїв, театрів, кінотеатрів.

Лондон вони також розглядають як гарне місце, аби отримати роботу.

Високу позицію у рейтингу Лондон отримав також за те, що є дуже мультикультурним містом, з високим рівнем толерантності та різноманітності, що є необхідним, аби іноземні студенти не відчували себе ізольованими або виключеними.

Але коли справа доходить до вартості життя та доступності, Лондон вважається дорогим та обтяжливим для студентських бюджетів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іноземні студенти високо оцінюють міста, де до них "приязно" ставляться

Бен Саутер, директор досліджень QS, зазначає, що Лондон "залишається прекрасним місцем для навчання, попри нечувані витрати ".

На позиції Лондона у подібних рейтингах в майбутньому може вплинути Brexit. За даними опитування 67 тисяч студентів International Student Survey, 39% студентів з країн-членів ЄС вважали, що майбутній вихід Британії з ЄС "зробив мене менш зацікавленим у навчанні у Великій Британії".

За оцінкою Higher Education Policy Institute, закордонні студенти приносять британській економіці 27 млрд доларів щорічно, а Лондону безпосередньо - 6,2 млрд доларів.

Привабливі та доступні

На другому місці у рейтингу - Токіо завдяки високій оцінці за критерієм "привабливості" міста. Цей критерій відображає такі чинники, як безпека, рівень забруднення та якість життя.

Втім, якщо брати до уваги тільки цей критерій, Торонто в Канаді - попереду всіх інших міст.

Австралію, яка прагне збільшити свою частку на ринку надання освіту іноземним студентам представляють у рейтингу Мельбурн з третім місцем в світі і Сіднеї - з дев'ятим. Австралійські міста студенти високо оцінюють за відкритість до іноземців.

А найбільш доступним за цінами містом для студентів вважається Будапешт в Угорщині.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Токіо займає друге місце у рейтингу за критерієм привабливості

Американські міста не в лідерах

В академічних рейтингах найкращих університетів, домінують американські університети. В World University Rankings вони займають чотири перші місця, а рейтинг очолює Массачусетський технологічний інститут.

Але в рейтингу найкращих міст для студентів в топ-30 потрапили лише два американські міста - Бостон та Нью-Йорк.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мельбурн займає третє місце в рейтингу - його вважають відкритим до іноземців містом з високою якістю життя

Кращі міста для студентів у 2018 році

1.Лондон

2.Токіо

3.Мельбурн

4.Монреаль

5.Париж

6.Мюнхен

7.Берлін

8.Цюріх

9.Сідней

10.Сеул

11.Відень

12.Гонконг

13.Торонто

14.Бостон

15.Сінгапур

16.Едінбург

17.Ванкувер

18.Нью-Йорк

19.Кіото-Осака-Кобе

20.Тайбей

21.Брісбен

22.Канберра

23.Окленд

24.Манчестер

25.Буенос-Айрес

26.Пекін

27.Амстердам

28.Москва

29.Шанхай

30.Прага