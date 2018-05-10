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92-річний малайзійський політик Махатхір Мохамад стане найстарішим лідером у світі. Він вже обіймав посаду прем'єра Малайзії протягом 22 років, і саме за його правління країна стала одним з "азійських тигрів".

У жорсткій боротьбі на парламентських виборах 9 травня очолювана Махатхіром Мохамадом коаліція Альянс надії перемогла правлячий Національний фронт, який керував Малайзією з 1957 року.

"Так, так, я все ще живий", - заявив пан Махатір на прес-конференції в четвер рано вранці, коли виявилося, що очолювана ним коаліція отримала більшість у парламенті - щонайменше 113 місць з 222. Він сказав, що його коаліція не буде нікому мстити, але "поверне верховенство права", а передачу повноважень голови уряду очікує вже 10 травня.

Махатхір Мохамад був прем'єр-міністром Малайзії з 1981 по 2003 рік.

Під його керівництвом Малайзія стала одним з "азійських тигрів" - країн, які розвивалися надзвичайними темпами до кризи 1997-1998 років. Махатхіру Мохамаду вдалося досить швидко вивести країну з лещат цієї кризи.

Проте він був авторитарним політиком, який використовував суперечливі закони про безпеку для протидії своїм опонентам. Свого заступника, Анвара Ібрагіма, який закликав до політичних та економічних реформ, він звільнив. Пізніше Анвара Ібрагіма звинуватили в корупції та гомосексуалізмі, він відсидів у в'язниці в 1999-2004 роках, і знову опинився там у 2015 році.

Битва колишніх союзників

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наджиб Разак (зліва) був протеже Махатхіра Мохамада ( у центрі)

Суперником Мохамада на виборах був його колишній протеже - Наджиб Разак, який очолює уряд Малайзії з 2008 року. Він вже заявив, що "приймає вердикт народу".

Наджиб Разак багато років був міністром оборони та освіти в урядах Махатхіра Мохамада. У 2008 році пан Мохамад навіть змусив тодішнього прем'єра Абдуллу Бадаві піти у вдіставку, аби пан Разак отримав посаду голови уряду.

Проте в останні роки Махатхір Мохамад та Наджиб Разак стали опонентами.

Зростання вартості життя та звинувачення Наджиба Разака у корупції призвели до падіння популярності його уряду.

Пана Разака, зокрема, звинуватили у привласненні 700 млн доларів з державного інвестфонду 1Malaysian Development Berhad, який він створив.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наджиб Разак заявив, що "приймає вердикт народу"

Він категорично заперечував всі заяв, проте діяльність фонду розслідує кілька інших країн. Окрім того, пана Разака звинуватили в спробі зірвати розслідування шляхом звільнення кількох посадовців.

У 2016 році Махатхір Мохамад вийшов з правлячої партії, наголосивши, що не хоче асоціюватися "з партією, яка розглядається як підтримуюча корупцію", і розпочав боротьбу проти колишнього протеже.

Радість переможців

Копирайт изображения AFP Image caption Прихильники Махатхіра Мохамада святкують його перемогу в Куала-Лумпурі

Натовпи прихильників пана Мохамада шумно відзначили його перемогу в столиці країни Куала-Лумпурі.

"Я відчуваю, що з цією зміною ми, можливо, побачимо щось краще у майбутньому. Наша надія на майбутнє - це кращий уряд, справедливий, вільний та єдиний", - повідомив AFP 48-річний лікар Сува Селван.

На прес-конференції переможець виборів Махатхір Мохамад оголосив, що країну очікує дводенне свято, але додав: "Проте для переможців не буде свят".

"Гора викликів"

Аналіз кореспондента ВВС у Південно-Східні Азії Джонатана Хеда

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малайзія зробила свій вибір - вперше за 60 років існування країни до влади прийшла опозиція

Сьогодні вранці Малайзія прокинулася в зовсім новій ситуації, має відбутися перша передача влади в її історії, хоча й до дуже знайомого лідера. Але багато чого залишається незрозумілим. Наскільки охоче Національний фронт, правляча коаліція, яка в різних формах керує країною з часу набуття незалежності та вкорінена в усіх сферах управління, буде відмовлятися від влади?

Наскільки добре буде різнорідна коаліція (яку очолює Мохатхір Мохамад. - Ред.), об'єднана в основному своїм бажанням прибрати Наджиба Разака, працювати разом у владі? Наскільки безпроблемним буде виправдання для ув'язненого лідера опозиції Анвара Ібрагіма, а потім передача йому посади голови уряду Махатхіром Мохамадом протягом двох років? І як вони будуть ставитися до пана Наджиба Разака та його високооплачуваної дружини, яких обох звинувачують у жадібності та корупції?

Після святкування з приводу дивовижного акту опору (чинному уряду. - Ред.) з боку малайзійських виборців виникає гора завдань.

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