"В Ірані буде злива": Ізраїль атакував позиції іранських військових

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ізраїль завдав ракетних ударів по позиціях іранських військових в Сирії

Ізраїль заявив, що його військові завдали ударів по майже всіх об'єктах інфраструктури іранських військових в Сирії. Цей крок став відповіддю на нічний удар по ізраїльських позиціях на Голанських висотах.

Мова йде про сховища озброєнь, ракетні установки, інфраструктуру та центри розвідки.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вразила 35 цілей у південно-західній Сирії, зокрема військову техніку, що вночі вдарила по Голанських висотах.

Іран ці повідомлення не коментує.

Державні ЗМІ Сирії заявляють, що протиповітряна оборона армії Башара Асада, якому Іран багато років допомагає втриматися при владі, начебто відбила "ізраїльську агресію" на сирійській території, знищивши десятки ракет.

Проте військове джерело повідомило сирійське інформаційне агентство SANA про те, що деякі ракети потрапили в системи протиповітряної оборони.

Ізраїль попереджає Іран

Ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман вранці в четвер зробив недвозначне попередження Ірану.

"Якщо в Ізраїлі йде дощ, в Ірані буде злива", - наголосив він.

Проте пан Ліберман зазначив, що мова не йде про початок великої конфронтації.

"Я сподіваюсь, що ми завершили цю главу, і кожен зрозумів послання", - сказав міністр.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр оборони Ізраїль Авігдор Ліберман попередив Іран про наслідки

Протистояння між Іраном та Ізраїлем загострилося в останні дні через ізраїльський удар по військовому об'єкту біля Дамаска 8 травня.

Офіційне сирійське інформагентство SANA повідомляє, що внаслідок цього удару загинуло двоє цивільних.

Проте, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, жертвами удару по сховищу озброєнь стали 15 бійців, які воювали за Башара Асада. Зокрема, загинули 8 бійців елітного іранського Корпусу стражів ісламської революції.

Чому Ізраїль та Іран ворогують?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ізраїльські танки Merkava Mark IV вивели на передові позиції на Голанських висотах

Іран є ворогом армії Ізраїлю і неодноразово закликав до припинення існування єврейської держави.

Тегеран, один із головних союзників Сирії, відправив сотні бійців на підтримку уряду Башара Асада.

Також Іран фінансує тисячі добровольців з ліванського руху Хезболла, бойовиків з Іраку, Афганістану та Ємену, які воюють на боці сирійського уряду.

Іран роками зміцнює свою військову присутність в Сирії. Ізраїль розглядає це як безпосередню загрозу і обіцяє завадити зростанню іранської присутності в регіоні.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху навіть заявив, що Ізраїль може піти на війну з Іраном "швидше, ніж пізніше", аби зупинити атаку на Ізраїль.

Нарешті, Ізраїль зробив все можливе, аби США вийшли з ядерної угоди з Іраном, про що оголосив Дональд Трамп 8 травня.