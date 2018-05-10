Вчені розробили тест для швидкого виявлення кокаїну

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Американські дослідники стверджують, що розробили недорогий чіп, який може виявити кокаїн за кілька хвилин.

Вони сподіваються, що це допоможе розробити переносний засіб, який визначатиме, вживала людина цей наркотик, чи ні.

За словами вчених, чіп аналізує вміст крові, повітря при видиханні, сечу або слину.

Одна група з безпеки дорожнього руху назвала це дослідження "надихаючим". Новий чіп є важливою розробкою, оскільки коштує дуже дешево.

"Винахід має потенціал для вдосконалення, зокрема швидкості та точності для тестування на дорогах", - сказав Джошуа Гарріс з благодійної організації дорожньої безпеки Великобританії.

"Вражає, що саме вживання водіями наркотиків призвело до 81 смерті на дорогах у 2016 році, і ця небезпека постійно зростає", - каже він.

За словами пана Гарріса, влада має схвалити прилади, які будуть виявляти заборонені наркотики та збільшать рівень контролю на дорогах.

Принцип дії

Новий чіп дозволяє виявити багато хімічних сполук за допомогою методики Sers (раманівська спектроскопія).

"Ми створили наш чіп, розмістивши тонкі шари металів на скляній основі. Він економічно вигідний та зручний для промислового виробництва", - вважає дослідник Нань Чжан з університету в Баффало (Нью-Йорк).

Університет описав винахід як "листковий пиріг", в якому ізоляційний матеріал затиснутий між срібним дзеркалом та шаром металу, що зроблений із наночастинок золота та срібла.

Коли на чіп потрапляє кокаїн, то на ньому утворюються певні візерунки, що означають наявність наркотиків в організмі людини.

За словами дослідників, тест має тривалий термін зберігання. Навіть після 12 місяців він показав хороший результат.

Наступним етапом дослідження стане створення переносного пристрою для виявлення кокаїну.

Також сподіваються, що чіп зможе виявляти й інші наркотичні речовини, наприклад, марихуану.

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