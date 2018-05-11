Частину грошей з трансферу Ярмоленка вкрали - прокуратура

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трансфер Андрія Ярмоленка може суттєво покращити фінансування дитячого футболу у Чернігові

В Україні розікрали частину грошей за трансфер до Німеччини відомого футболіста Андрія Ярмоленка, які мала отримати дитяча футбольна школа у Чернігові, повідомила прокуратура Чернігівської області.

У серпні 2017 року Андрій Ярмоленко перейшов з київського "Динамо" до дортмундської "Борусії". Сума контракту склала 25 мільйонів євро.

Згідно з регламентом ФІФА, 5% суми контракту направляється на розвиток спортивних шкіл, у яких виховувався футболіст.

Ця норма покликана сприяти розвитку дитячого футболу.

Один з провідних гравців збірної України Андрій Ярмоленко був вихованцем спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" у Чернігові з 1997 по 2006 рік.

Тому цей платіж солідарності, розмір якого обраховується Федерацією футболу України, мав надійти саме до спортивної школи.

Як повідомила прокуратура, 150 тисяч євро з цієї суми отримали шахраї, які зареєстрували громадську організацію зі схожою назвою й не мали стосунку до виховання футболіста.

Платіж на таку велику суму, за даними слідчих, шахраї отримали на підставі підроблених документів.

Прокуратура області зареєструвала кримінальне провадження за ознаками вчинення шахрайства. Кримінальний кодекс передбачає покарання за це у вигляді ув'язнення від 5 до 20 років.

Перехід Андрія Ярмоленка з київського "Динамо" до "Борусії" став одним з найдорожчих трансферів в історії клубу.

До цього легендарний український футболіст Андрій Шевченко перейшов з "Динамо" до італійського "Мілану" за 25 мільйонів доларів США.