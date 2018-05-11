Новий бренд України: "це не для українців"

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Кабінет Міністрів України затвердив новий бренд України для презентації держави у світі. Логотип Ukraine NOW UA ("Україна ЗАРАЗ") розробила та ж компанія, що брала участь у розробці логотипу Євробачення 2017 у Києві - агентство Banda Agency.

Відтепер логотип має стати єдиним та основним елементом дизайну для промотування України у світі.

Як розповіли BBC News Україна в Міністерстві інформаційної політики, конкурс на створення логотипу оголосили ще у вересні минулого року. Подати свої роботи могли всі охочі.

У "шорт-лист" потрапили три учасники, з яких спецкомісія обрала роботу "Банди".

Користувачі соцмереж розкритикували новий логотип. Проте в міністерстві інформаційної політики пояснили, що їхня головна аудиторія - іноземці, і їм емблема сподобалася.

Саме "зараз"

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Креативний директор Banda Agency Павло Вржещ розповів BBC News Україна, що головний акцент у логотипі хотіли зробити на слові "зараз".

Копирайт изображения Уніан Ми це робимо не для українців, ми це робимо для іноземців. Україна перестала бути країною орнаментів, традиційності, ланів, соняшників Артем Біденко, Державний секретар міністерства інформаційної політики

"В Україні саме зараз момент, коли відбуваються дуже багато важливих речей, і саме зараз момент, коли вигідно інвестувати в Україну, потрібно їхати і дивитися як все відбувається і розвивається", - каже пан Вржещ.

За його словами, жовтий колір у логотипі виділяє слово "зараз" наче маркером. А синій кружок із написом "UA" може змінюватися.

"Синя піктограма - вона як "нотіфікейшен" в онлайні. Вона показує, що це щось нове, варте уваги. В залежності від контексту і сюжету сині піктограмки будуть мінятися. Там можуть бути і гори, і сонечко, і лайки, і сердечка, і тваринки, і листочки для аграріїв", - розповідає дизайнер.

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Проте головне в логотипі - саме повідомлення.

"Кожен раз, коли Україна десь з'являється, ми хочемо щоб вона несла це одне, цільне, єдине повідомлення - Ukraine NOW", - каже Павло Вржещ.

За словами держсекретаря міністерства Артема Біденка, концепція гасла Ukraine NOW була розроблена за підтримки британського уряду та протестована на сприйнятті громадян Німеччини, Великої Британії та Польщі напередодні розробки візуального логотипу.

"Гостинність та краса" замість "війни та корупції"

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Як розповів BBC News Україна держсекретар міністерства інформполітики Артем Біденко, Україна вже давно прагнула створити єдиний бренд, який можна було б використовувати для промоції країни у світі.

Копирайт изображения Уніан Це не те, що нам захотілося, а це цілий ряд рішень і досліджень, які вирішують стратегічні завдання для України Павло Вржещ, Креативний директор Banda Agency

За його словами, ще з 90-х країни змагаються у так званому "брендингу територій".

"Якщо країна не має свого вираженого обличчя - це і комунікація, і логотип, і слоган, і багато елементів маркетингової комунікації - то країна просто губиться на фоні інших", - каже пан Біденко.

Брендування, за словами пана Біденка, потрібне не лише для заманювання туристів, але і для інвестиційного, експортного, освітнього, інфраструктурного та інших напрямків.

"Фокус-група показала, що Україну бачать негативно - війна, корупція, злочини, а коли приїжджають, то бачать, що Україна зовсім інакша - мальовнича, дружня, усміхнена, красива.

"Нуль гривень, нуль копійок"

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У Міністерстві інформаційної політики пояснили, що головний бренд країни коштував "нуль гривень, нуль копійок ".

"Це відкритий творчий конкурс, нічого не заплачено, повністю все в інтересах держави України. Компанія засвітилася на всю Україну, отримала максимальний піар, який можливо", - розповів Артем Біденко.

Натомість у компанії Banda Agency пояснили, що ними керувало "почуття обов'язку".

"Наша мотивація, щоб у країни був хороший бренд. Це для нас важливо. Ми в ній живемо, ми її любимо, і нею пишаємося. Це - якесь почуття обов'язку, що ми повинні це зробити і зробити на високому рівні", - поділився з BBC News Україна Павло Вржещ.

Хоча в компанії також не приховують, що не відмовляться, якщо держава захоче в них замовити рекламні ролики чи іншу рекламу.

"Я на пейнті таке б зробив"

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Українські користувачі у соцмережах розкритикували новий бренд.

Зокрема на сторінці BBC News Україна під зображенням логотипа більшість коментарів містять негативну оцінку:

"Хто б міг подумати, що я з ностальгією згадуватиму дебільних Спритка та Гарнюню".

"Дешево. Лого взагалі не нагадує про Україну, якщо не дивитись на самі літери".

"Цікаво скільки це примітивне лого забрало наших коштів. Як на мене, то я на пейнті таке б зробив".

"Жахливо".

"Що? це жарт?"

Та в міністерстві інформаційної політики пояснили, що головна аудиторія нового лого - іноземці, а їм емблема сподобалася.

"Ми тестували це за кордоном, іноземці абсолютно позитивно сприймають, скоріше негативно вони сприймають "Спритка і Гарнюню", лани, соняшники і т. д. Такого немає зараз в дизайні - показувати вишиванку", - підсумував Артем Біденко.

За словами пана Біденка, у закордонних брендах зараз переважають графічний мінімалізм, робота з геометричними формами та простими шрифтами.

"Ми це робимо не для українців, ми це робимо для іноземців. Україна перестала бути країною орнаментів, традиційності, ланів, соняшників", - розповів пан Біденко і додав:

"Коментувати, що це погано, жахливо і не подобається - це добре, але, цитуючи одну партію, - візьми і зроби".

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У компанії-розробнику також відреагували на критику.

"Я впевнений, що людей, яким подобається, набагато більше. Просто так влаштований інтернет, що озлоблені негативні люди постять частіше, ніж ті, кому подобається", - каже Павло Вржещ.

"Це не те, що нам захотілося, а це - цілий ряд рішень і досліджень, які вирішують стратегічні завдання для України", - підсумував дизайнер.

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