Трамп і Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сінгапурі
Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що його зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі 12 червня.
"Моя зустріч з Кім Чен Ином, на яку багато хто чекає, відбудеться в Сінгапурі 12 червня. Ми обидва спробуємо зробити цей момент особливим для Миру в усьому світі!" - написав пан Трамп.
Трамп і Кім домовилися про зустріч на початку березня. Зустріч запропонував північнокорейський лідер.
Дотепер жоден із чинних президентів США не зустрічався особисто із жодним лідером Північної Кореї.
Протягом останнього часу питання про місце зустрічі лідерів США і КНДР спричинило низку спекуляцій.
Серед безлічі варіантів називали Демілітаризовану зону на Корейському півострові, нейтральні країни Європи, такі як Швейцарія або Швеція, Монголія чи російський Далекий Схід.
Напередодні Північна Корея звільнила трьох громадян США, яких утримували в північнокорейських таборах за звинуваченням у "злочинах проти держави" або шпигунстві на користь західних спецслужб.
Звільнення американців відбулося на фоні потепління відносин між Північною Кореєю і США, Південною Кореєю і Китаєм.
Після Олімпіади в південнокорейському Пхенчхані, участь в якій брали спортсмени з Північної Кореї, Кім Чен Ин вже встиг зустрітися з лідерами Китаю та Південної Кореї.