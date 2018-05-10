Трамп і Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня у Сінгапурі

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Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що його зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином відбудеться у Сінгапурі 12 червня.

"Моя зустріч з Кім Чен Ином, на яку багато хто чекає, відбудеться в Сінгапурі 12 червня. Ми обидва спробуємо зробити цей момент особливим для Миру в усьому світі!" - написав пан Трамп.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 травня 2018 р.

Трамп і Кім домовилися про зустріч на початку березня. Зустріч запропонував північнокорейський лідер.

Дотепер жоден із чинних президентів США не зустрічався особисто із жодним лідером Північної Кореї.

Протягом останнього часу питання про місце зустрічі лідерів США і КНДР спричинило низку спекуляцій.

Серед безлічі варіантів називали Демілітаризовану зону на Корейському півострові, нейтральні країни Європи, такі як Швейцарія або Швеція, Монголія чи російський Далекий Схід.

Напередодні Північна Корея звільнила трьох громадян США, яких утримували в північнокорейських таборах за звинуваченням у "злочинах проти держави" або шпигунстві на користь західних спецслужб.

Звільнення американців відбулося на фоні потепління відносин між Північною Кореєю і США, Південною Кореєю і Китаєм.

Після Олімпіади в південнокорейському Пхенчхані, участь в якій брали спортсмени з Північної Кореї, Кім Чен Ин вже встиг зустрітися з лідерами Китаю та Південної Кореї.