"Той, хто ЛЕП пиляв": суд в анексованому Криму ув'язнив Лимешка на 8 років

Копирайт изображения INSTAGRAM Image caption У Генштабі України раніше повідомили, що затриманий у Криму громадянин України не служить у ЗСУ з травня минулого року

Судакський міський суд визнав українця Геннадія Лимешка винним та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за "незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин". Повідомили агентству ТАСС у прес-службі кримського управління ФСБ Росії.

Справу розглядали в особливому порядку, бо пан Лимешко визнав вину.

Українця затримали в Криму 12 серпня 2017 року. У ФСБ Росії заявили, що пан Лимешко намагався пошкодити опору ЛЕП у районі траси Судак - Новий Світ. При цьому в російській спецслужбі називали пана Лимешка "агентом СБУ".

У СБУ назвали тоді цю заяву "черговою провокацією".

ФСБ стверджувала, що пан Лимешко збирався не лише зіпсувати лінії електропередачі, підпалити ліс, але й обвалити гірські породи, щоб заблокувати автомобільну трасу Судак - Новий Світ.

"Той, хто пиляв опору лінії електропередачі"

Співрозмовники газети "Комерсант" у правоохоронних органах анексованого Криму розповідали, що пан Лимешко перетнув кордон Криму і Херсонської області за своїми документами, а затримати його "допомогли місцеві жителі, які повідомили, що чоловік розпилює опору лінії електропередачі".

За версією російських силовиків, пан Лимешко намагався підпиляти опору, щоб потім її підірвати, писала газета.

Київський районний суд Сімферополя в анексованому Криму 14 серпня 2017 року заарештував пана Лимешка на два місяці - до 13 жовтня.

У Міноборони України раніше повідомили, що громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні минулого року через службову невідповідність.

За даними "Медіазони", пан Лимешко начебто служив у батальйоні, пов'язаному із "Правим сектором".

Геннадій Лимешко народився в 1992 році в селищі Сахновщина Харківської області. На умовах анонімності, один із колишніх сусідів сім'ї, розповів BBC, що пан Лимешко приїздив додому незадовго до затримання у Криму.

"У них навіть стався конфлікт із його дідом, ледь не дійшло до бійки, бо Геннадій вважав його сепаратистом", - говорив співрозмовник BBC.