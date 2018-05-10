Євробачення-2018: Україна вийшла до фіналу

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У столиці Португалії Лісабоні завершився другий півфінал Євробачення-2018, український представник MELOVIN вийшов до фіналу конкурсу.

За підсумками голосування до фіналу Євробачення-2018 пройшли: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

У першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

12 травня відбудеться фінал Євробачення-2018, де країни визначать переможця міжнародного пісенного конкурсу.

Крім десятки фіналістів, які були визначені в ході першого півфіналу, до гранд-фіналу Євробачення-2018 автоматично потрапляють країни "великої п'ятірки" - Іспанія, Велика Британія, Італія, Німеччина і Франція, а також країна-господиня конкурсу - Португалія.