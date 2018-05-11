США запровадили нові санкції проти Ірану

Копирайт изображения AFP Image caption Корпус вартових ісламської революції став мішенню нових санкцій США

США запровадили санкції проти шести осіб та трьох компаній, які, за даними Вашингтона, пов'язані з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Міністр фінансів США Стівен Мнучін наголосив, що санкції спрямовані проти тих, хто надавав цій організації мільйони доларів, фінансуючи її "шкідливу діяльність".

Центробанк Ірану американська влада звинуватила в тому, що він допомагав Корпусу вартових ісламської революції отримати доступ до американських доларів.

Міністерство фінансів США не назвало імена людей, внесених до списку санкцій, але оголосило, що всі вони іранці.

Санкції, запроваджені спільно з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ), забороняють американським приватним особам або організаціям вести будь-які справи з фігурантами санкційного списку.

"Іранський режим та його Центральний банк зловживали доступом до юридичних осіб в ОАЕ, аби отримати американські долари для фінансування шкідливих дій (в тому числі для фінансування та озброєння своїх регіональних проксі-груп (недержавних союзників на кшталт ліванського руху Хезболла. - Ред.)", - йдеться в заяві Стівена Мнучіна.

"Ми маємо намір зруйнувати фінансові потоки КВІР, якими б не були їхні джерела та кінцеві отримувачі", - додав міністр фінансів США.

Копирайт изображения AFP Image caption Міністр фінансів США Стівен Мнучін оголосив про намір зруйнувати фінансування іранських елітних спецпідрозділів

Хто такі вартові ісламської революції?

Корпус вартових ісламської революції утворений в 1979 році з воєнізованих загонів ісламських революційних комітетів, до яких входили прихильники лідера ісламської революції в Ірані аятолли Хомейні.

Це елітна військово-політична формація, яка ставить за мету захист досягнень ісламської революції в Ірані та діючого режиму.

Війська КВІР складаються з сухопутних, військово-морських, повітряних сил та народного ополчення.

Запроваджені Сполученими Штатами санкції спрямовані на підрозділ КВІР, що проводить операції за межами Ірану, зокрема, в Сирії, - сили спеціального призначення "Кудс".

У четвер Ізраїль заявив, що дислоковані в Сирії іранські військові обстріляли ракетами ізраїльські позиції на Голанських висотах.

Як повідомлялося, рано вранці в четвер приблизно 20 ракет були випущені по Голанських висотах, які контролює Ізраїль, бійцями іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Ізраїль відповів на обстріл нанесенням ударів по військових об'єктах в Сирії, які використовували іранські військові. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок цих ударів загинули щонайменше 24 бійця, які воювали на боці Башара Асада, зокрема 5 сирійських солдат та 19 добровольців з інших країн.