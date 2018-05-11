Смертельний грибок "може знищити всі амфібії у світі"

Копирайт изображения FRANK PASMANS Image caption Жабу "бомбіна" імпортували до Європи з Південної Кореї

У Східній Азії з'явився смертельний грибок, який може знищити популяцію земноводних у всьому світі.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, підтверджує ідею про те, що торгівля тваринами сприяла розповсюдженню вбивчого штаму хітридієвого грибка.

Цей грибок - головна причина руйнівної хвороби, від якої страждають жаби, тритони та саламандри.

Сьогодні не існує ефективних заходів для лікування цього захворювання.

Автори доповіді підкреслюють необхідність посилити біозахист уздовж кордонів, включаючи потенційну заборону торгівлі амфібіями як домашніми тваринами.

Хітридієвий гриб вперше виявили у 1990-х роках, заявив співавтор дослідження, доктор Саймон О'Ганлон з Імперського коледжу Лондона.

Копирайт изображения DIRK S Image caption Американська "жаба-бик" більш-менш стійка до нового грибка, але може передати хворобу іншим чутливим амфібіям

"Досі нам не вдалося точно визначити, звідки прийшов цей грибок", - пояснив він.

За його словами, наразі вчені намагаються вирішити цю проблему.

Новий грибок викликає захворювання, яке називається хітридіомікоз. Воно вражає шкіру тварини та перешкоджає здатності регулювати рівень води та електролітів. Це може призвести до серцевої недостатності.

Деякі види постраждали більше, ніж інші. Наприклад, американська "жаба-бик", виявляється, має імунітет, а для інших популяцій цей грибок смертельний практично на 100%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хітридієвий грибок загрожує "несправжнім жабам", які поширені у Південній Австралії

Дослідження показало, що деякі жаби можуть чинити опір хворобі. Але, разом з тим, поки що рано говорити про якісь ознако одужання земноводних від цього грибка.

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