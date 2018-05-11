Чайок робить агресивними фаст-фуд

Копирайт изображения Getty Images Image caption Не зліться на нього, йому просто може не вистачати харчів

Схоже, що нездорова їжа не лише шкодить людям, а й робить птахів більш агресивними.

Студентка-аспірант з Університету Сент-Ендрюс Ребекка Лейкін вивчає поведінку чайок, аби дізнатися, чи впливає місто на поведінку молодих чайок.

Якщо зрозуміти, чому птахи поводяться саме так, то це зможе змінити наше ставлення до них, каже Ребекка.

Пані Лейкін 24 роки, вона - дослідник морських птахів. Зараз вона досліджує оселедця та малу чорну чайку, дві з найменш зрозумілих пташок у Великій Британії.

Вона порівняє харчування "здорових" чайок на острові Мей та "міських" птахів з Абердину.

Копирайт изображения Sam Oakes Image caption Ребекка Лейкін досліджує поведінку птахів

Поки острівні птахи харчуються рибою та молюсками, міські птахи привчилися їсти чіпси, хліб та морозиво.

За словами науковця, результати проекту мають показати, чому чайки з Абердина можуть бути такими агресивними.

Ребекка розповіла на BBC Radio Scotland, що намагається побачити, куди летять та де харчуються птахи, за допомогою GPS. За її словами, її дослідження буде "дійсно цікавим".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Невже навколишній світ та продукти так впливають на цих птахів?

Вона також уточнила, що вивчатиме, як продукти з високим вмістом жирів, а також хліб та морозиво, впливають на фізіологію та поведінку молодих птахів, поки вони розвиваються.

Ребекка вже виявила, що агресія у "міських" птахів виникає від природи. Наприклад, коли батьки захищають своїх пташенят, або коли молоді чайки стикаються з нестачею їжі.

Аспірантка думає, що любителів птахів, таких, як вона - меншість.

Копирайт изображения Sam Oakes Image caption Ребекка Лейкін вивчає птахів у місті та на узбережжі острова Мей

"Я люблю чайок, ці види такі захопливі. Вони дійсно цікаво себе поводять, і я думаю, що їх саме тому й неправильно розуміють", - каже Ребекка.

Вона вважає, що ці птахи дуже розумні і адаптувалися до життя у міських умовах.

"Так, вони люблять красти нашу їжу, і вони можуть бути досить агресивними, але той факт, що вони можуть користуватися всіма можливостями, які вони можуть отримати, дуже цікавий", - каже пані Лейкін.

Тому вона досліджує механізми, які стоять за їхньою поведінкою, аби зрозуміти звідки вони беруться.