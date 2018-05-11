Сурков збирається піти з поста кремлівського куратора Донбасу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інформацію про те, що пан Сурков збирається піти підтвердили двоє співрозмовників BBC

Помічник російського президента Владислав Сурков, який відповідає за український напрямок, найімовірніше, залишить свій пост.

Про можливу зміну кремлівського куратора України, Абхазії і Південної Осетії, помічника президента Владислава Суркова повідомило видання РБК з посиланням на кілька анонімних джерел, близьких до Кремля.

Інформацію про те, що пан Сурков збирається піти підтвердили двоє співрозмовників Російської служби Бі-бі-сі, близьких до кремлівського управління із соціально-економічного співробітництва з країнами СНД.

Всі вони кажуть, що пан Сурков піде, коли пан Путін оновить свою адміністрацію найближчим часом.

"Не знаю, як і коли ухвалюватимуть рішення, але мені здається, що Владислав Юрійович навряд чи залишиться працювати у цій ролі", - сказав РБК давній соратник Суркова, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який раніше також працював у Кремлі.

Пана Суркова призначили помічником президента з питань взаємодії з Абхазією і Південною Осетією у вересні 2013 року, за два місяці до початку Євромайдану в Києві, після чого Росія анексувала Крим, а на південному сході України почався військовий конфлікт.

Кажуть, що відтоді пан Сурков займався державним будівництвом і політичними проектами на території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

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Пан Сурков - один з головних перемовників у "мінському процесі" від Росії, який часто контактував зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером.

Джерела РБК вважають, що саме затяжний "мінський процес" міг стати причиною бажання Суркова покинути свій пост в Кремлі.

"Для Росії є два шляхи подальшого вирішення мінського питання: чи Україна виконує всі угоди, що найближчим часом малоймовірно (і Росія вплинути на це не може). Або триває замороження конфлікту", - пояснює бажання Суркова покинути пост анонімний співрозмовник BBC, близький до кремлівського управління по СНД.

"Заміна Суркова на іншого політика ніяк не вирішить наявну проблему, - сказав у розмові з ВВС український політолог Костянтин Батозський. - Сьогодні російське керівництво не надіслало жодного сигналу, який можна було б інтерпретувати як крок назустріч світу" .

"Сенс цієї перестановки, швидше за все, суто тактичний - оновити російський державний "інтерфейс" перед спробою поліпшити відносини із Заходом", - вважає експерт.

Інша причина можливих кадрових перестановок, за версією джерел РБК, це конфлікт пана Суркова з п'ятою службою ФСБ, що відповідала, як пише видання, за контррозвідку на території так званих "ЛНР" і "ДНР".

Хто такий Сурков

Сурков протягом 12 років займав пост спочатку заступника, потім першого заступника очільника адміністрації президента. Він відповідав за внутрішню політику, його називали "сірим кардиналом Кремля".

У грудні 2011 року пана Суркова призначили віце-прем'єром, а в травні 2012-го став керівником апарату уряду.

Співрозмовник Російської служби Бі-бі-сі, близький до управління по соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, вважає, що замінити його міг би повноважний представник у Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.

У 2016 році пана Бабича вже намагалися направити на роботу російським послом до Києва, але тоді українська сторона відмовилася надати йому агреман, через що призначення зірвалося.