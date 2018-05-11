Сурков збирається піти з поста кремлівського куратора Донбасу
Помічник російського президента Владислав Сурков, який відповідає за український напрямок, найімовірніше, залишить свій пост.
Про можливу зміну кремлівського куратора України, Абхазії і Південної Осетії, помічника президента Владислава Суркова повідомило видання РБК з посиланням на кілька анонімних джерел, близьких до Кремля.
Інформацію про те, що пан Сурков збирається піти підтвердили двоє співрозмовників Російської служби Бі-бі-сі, близьких до кремлівського управління із соціально-економічного співробітництва з країнами СНД.
Всі вони кажуть, що пан Сурков піде, коли пан Путін оновить свою адміністрацію найближчим часом.
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"Не знаю, як і коли ухвалюватимуть рішення, але мені здається, що Владислав Юрійович навряд чи залишиться працювати у цій ролі", - сказав РБК давній соратник Суркова, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який раніше також працював у Кремлі.
Пана Суркова призначили помічником президента з питань взаємодії з Абхазією і Південною Осетією у вересні 2013 року, за два місяці до початку Євромайдану в Києві, після чого Росія анексувала Крим, а на південному сході України почався військовий конфлікт.
Кажуть, що відтоді пан Сурков займався державним будівництвом і політичними проектами на території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
Пан Сурков - один з головних перемовників у "мінському процесі" від Росії, який часто контактував зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером.
Джерела РБК вважають, що саме затяжний "мінський процес" міг стати причиною бажання Суркова покинути свій пост в Кремлі.
"Для Росії є два шляхи подальшого вирішення мінського питання: чи Україна виконує всі угоди, що найближчим часом малоймовірно (і Росія вплинути на це не може). Або триває замороження конфлікту", - пояснює бажання Суркова покинути пост анонімний співрозмовник BBC, близький до кремлівського управління по СНД.
"Заміна Суркова на іншого політика ніяк не вирішить наявну проблему, - сказав у розмові з ВВС український політолог Костянтин Батозський. - Сьогодні російське керівництво не надіслало жодного сигналу, який можна було б інтерпретувати як крок назустріч світу" .
"Сенс цієї перестановки, швидше за все, суто тактичний - оновити російський державний "інтерфейс" перед спробою поліпшити відносини із Заходом", - вважає експерт.
Інша причина можливих кадрових перестановок, за версією джерел РБК, це конфлікт пана Суркова з п'ятою службою ФСБ, що відповідала, як пише видання, за контррозвідку на території так званих "ЛНР" і "ДНР".
Хто такий Сурков
Сурков протягом 12 років займав пост спочатку заступника, потім першого заступника очільника адміністрації президента. Він відповідав за внутрішню політику, його називали "сірим кардиналом Кремля".
У грудні 2011 року пана Суркова призначили віце-прем'єром, а в травні 2012-го став керівником апарату уряду.
Співрозмовник Російської служби Бі-бі-сі, близький до управління по соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, вважає, що замінити його міг би повноважний представник у Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.
У 2016 році пана Бабича вже намагалися направити на роботу російським послом до Києва, але тоді українська сторона відмовилася надати йому агреман, через що призначення зірвалося.