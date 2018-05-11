Як шоколад у взутті може загрожувати світовому порядку?
Сегев Моше, відомий шеф-кухар в Ізраїлі, придумав креативний десерт із шоколадними трюфелями.
Із шоколадом ж не може щось піти не так, правда?
Але, виявляється, його можна покласти у черевик.
Такий обід подали прем'єр-міністру Японії Сіндзо Абе на офіційній вечері, яку влаштував ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху.
На щастя, це не був справжній черевик, а металевий аксесуар британського дизайнера Тома Діксона.
Але японці не кладуть взуття на стіл, і вважають це вкрай неприйнятним. Вони навіть у офісах залишають черевики біля дверей.
Та й за межами Японії черевики - не предмет, який можна подати на обід.
Тому й ми не впевнені, чи здаватиметься апетитним черевик, у якому ходили весь день і пітніли.
В інтернеті люди негативно відреагували на фотографію зі стравою пана Сегева.
"Не думаю, що ви розумієте сенс взуття у японській культурі", - написав один користувач із ніком @pptitimblog.
Інший дописувач написав на івриті, що це "найзагадковіший вибір".
Ще одна людина під ніком @Spacewalkpins написала: "Мммм, як я люблю думати про спітнілі ноги, коли їм шоколад".
Користувачі навіть придумати флешмоб під гештегом #WeWantPlates, де закликали кухарів не експериментувати й подавати страви у тарілках.
Росс МакГінніс ще в 2015 році створив акаунт "Ми хочемо їсти з тарілок" у Twitter, де оприлюднював фотографії дивної подачі страв.
Він каже, що знав, що "нестача тарілок" призведе до дипломатичного скандалу.
Пан МакГінніс також каже, що їжу в черевику вже подавали на стіл. Наприклад, один із ресторанів поклав трюфелі у гумові капці.
Ми насправді не розуміємо, чому ресторани намагаються змусити людей їсти із взуття, але ми сподіваємося, що цей експеримент не стане звичним.