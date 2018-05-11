Як шоколад у взутті може загрожувати світовому порядку?

Копирайт изображения Instagram/Segev Moshe Image caption Загадковий черевик із десертом

Сегев Моше, відомий шеф-кухар в Ізраїлі, придумав креативний десерт із шоколадними трюфелями.

Із шоколадом ж не може щось піти не так, правда?

Але, виявляється, його можна покласти у черевик.

Такий обід подали прем'єр-міністру Японії Сіндзо Абе на офіційній вечері, яку влаштував ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху.

На щастя, це не був справжній черевик, а металевий аксесуар британського дизайнера Тома Діксона.

Але японці не кладуть взуття на стіл, і вважають це вкрай неприйнятним. Вони навіть у офісах залишають черевики біля дверей.

Та й за межами Японії черевики - не предмет, який можна подати на обід.

Тому й ми не впевнені, чи здаватиметься апетитним черевик, у якому ходили весь день і пітніли.

В інтернеті люди негативно відреагували на фотографію зі стравою пана Сегева.

"Не думаю, що ви розумієте сенс взуття у японській культурі", - написав один користувач із ніком @pptitimblog.

Інший дописувач написав на івриті, що це "найзагадковіший вибір".

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Ще одна людина під ніком @Spacewalkpins написала: "Мммм, як я люблю думати про спітнілі ноги, коли їм шоколад".

Користувачі навіть придумати флешмоб під гештегом #WeWantPlates, де закликали кухарів не експериментувати й подавати страви у тарілках.

Росс МакГінніс ще в 2015 році створив акаунт "Ми хочемо їсти з тарілок" у Twitter, де оприлюднював фотографії дивної подачі страв.

Він каже, що знав, що "нестача тарілок" призведе до дипломатичного скандалу.

Пан МакГінніс також каже, що їжу в черевику вже подавали на стіл. Наприклад, один із ресторанів поклав трюфелі у гумові капці.

Ми насправді не розуміємо, чому ресторани намагаються змусити людей їсти із взуття, але ми сподіваємося, що цей експеримент не стане звичним.