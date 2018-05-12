Чим отруїлися діти в Черкасах?

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В Черкасах 8 травня сталося масове отруєння учнів школи №8, проте досі влада офіційно не повідомила про причини цієї надзвичайної ситуації.

В ДСНС кажуть, що стан дітей та вчителів, які постраждали, покращується, з реанімації вже всіх перевели до стаціонару.

"У відділенні інтенсивної терапії немає жодного потерпілого, стан усіх дітей оцінюється як задовільний", - пояснив представник управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, загалом госпіталізували 55 учнів та 4 дорослих. Станом на 11 травня 24 дитини вже поїхали з лікарні додому.

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Які дослідження провели?

Спеціалісти ДСНС відразу провели на території школи заміри повітря та грунту для дослідження на вміст хімічних речовин. Проте ніяких перевищень не зафіксували - все в нормі.

Лабораторія Держпродспоживслужби міста взяла проби повітря, води із системи водопостачання та бутельованої питної води. І теж не виявила перевищень гранично допустимих концентрацій.

Приміщення школи перевірили на наявність випромінювання та забруднення поверхонь. Крім того, експерти обстежили прилеглу територію і теж не виявили причин отруєння.

В результаті вирішили відібрати аналізи з місця події та відправити до Київського інституту екології та токсикології, а також лабораторії токсикології лікарні "Охматдит".

Копирайт изображения ДСНС Image caption В Черкаси відразу вилетів прем'єр-міністр Володимир Гройсман, де він відвідав дітей у лікарні

Також, за інформацією ДСНС, всі зразки передадуть до німецької "Лабораторії доктора Редгера", що розташована у Києві.

Жителі підозрюють "Азот"

Жителі Черкас підозрюють, що причиною отруєння школярів могла стати аварія на хімічному підприємстві "Азот", яке розташоване прямо в місті.

"Азот" - це найбільше в Україні підприємство з виробництва азотних добрив, іонообмінних смол, капролактаму та іншої хімічної продукції.

Люди у розмові з журналістами припустили, що, імовірно, міг статися витік отруйної речовини на заводі, що і могло стати причиною масового отруєння.

Проте саме підприємство заявило про непричетність до інциденту.

Згідно з повідомленням на сайті заводу, всі технологічні служби та цехи "працювали і працюють у штатному режимі".

"Будь-яких порушень ведення технологічного процесу на підприємстві не було. Гранично допустимі концентрації викидів в атмосферу не перевищувались", - заявило підприємство.

Версія про неякісні будматеріали

Основною версією отруєння влада назвала розпилення невідомої речовини під час шкільної лінійки.

Проте згодом почали говорити про ще одну - незапланований ремонт з використанням неякісних будівельних матеріалів.

Держпродспоживслужба опублікувала заяву, в якій цю версію спростувала.

"Поширена в ЗМІ інформація про те, що ремонтні роботи могли спричинити масове отруєння школярів в Черкасах, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті служби.

В результаті - школа досі не працює, а лабораторії продовжують шукати причину отруєння.

Копирайт изображения УНІАН

Поліція відкрила справу

Діти почали втрачати свідомість під час лінійки у школі вранці 8 травня. Всього там було 424 учні. Пізніше до лікарів звернулися і вчителі школи.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив BBC News Україна, що поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу - порушення санітарних норм.

Розслідування справи триває.

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