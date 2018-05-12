NASA вперше запустить на Марс вертоліт

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NASA планує вперше відправити на Марс вертоліт, аби випробувати його на іншій планеті.

Гелікоптер готуються запустити на "червону планету" у 2020 році.

Команда дизайнерів витратила понад чотири роки на зменшення розмірів вертольоту до параметрів "софтбольного м'яча", а також зменшила вагу до 1,8 кг.

Літальний апарат спеціально розроблений для польотів в атмосфері Марса, яка у 100 разів менша за щільністю, ніж атмосфера Землі.

NASA описує вертоліт, як "важчий за повітря".

Радянські вчені скинули два аеростати в атмосферу Венери у 1980-х роках. Жоден літальний апарат не зміг піднятися з поверхні іншої планети.

Два гвинти цього гелікоптера будуть працювати зі швидкістю приблизно 3000 оборотів на хвилину. Цей показник у 10 разів перевищує швидкість звичайного земного вертольота.

"Ідея вертольота, що летить в небі іншої планети, дуже хвилююча", - сказав адміністратор NASA Джим Біденстайн.

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За його словами, вчені намагаються далі вивчати Марс, а тому проект щодо запуску туди гелікоптера багатообіцяючий.

Не зважаючи на те, що пристрій назвали вертольотом, пілота в ньому не буде.

В NASA очікують, що пристрій з дистанційним керуванням зможе пролетіти майже 55 млн км від Землі.

Вчені зробили цей апарат таким сильним, щоб у нього було більше шансів на виживання.

Але при цьому NASA дає проекту оцінку "великий ризик", розуміючи складність місії.

"Якщо це не спрацює, то впливу на місію "Марс 2020" не буде. А якщо спрацює, то вертольоти можуть стати низько летючими розвідниками та авіазасобами для доступу до недоступних місць", - йдеться в заяві NASA.

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