NASA вперше запустить на Марс вертоліт
NASA планує вперше відправити на Марс вертоліт, аби випробувати його на іншій планеті.
Гелікоптер готуються запустити на "червону планету" у 2020 році.
Команда дизайнерів витратила понад чотири роки на зменшення розмірів вертольоту до параметрів "софтбольного м'яча", а також зменшила вагу до 1,8 кг.
Літальний апарат спеціально розроблений для польотів в атмосфері Марса, яка у 100 разів менша за щільністю, ніж атмосфера Землі.
NASA описує вертоліт, як "важчий за повітря".
Радянські вчені скинули два аеростати в атмосферу Венери у 1980-х роках. Жоден літальний апарат не зміг піднятися з поверхні іншої планети.
Два гвинти цього гелікоптера будуть працювати зі швидкістю приблизно 3000 оборотів на хвилину. Цей показник у 10 разів перевищує швидкість звичайного земного вертольота.
"Ідея вертольота, що летить в небі іншої планети, дуже хвилююча", - сказав адміністратор NASA Джим Біденстайн.
За його словами, вчені намагаються далі вивчати Марс, а тому проект щодо запуску туди гелікоптера багатообіцяючий.
Не зважаючи на те, що пристрій назвали вертольотом, пілота в ньому не буде.
В NASA очікують, що пристрій з дистанційним керуванням зможе пролетіти майже 55 млн км від Землі.
Вчені зробили цей апарат таким сильним, щоб у нього було більше шансів на виживання.
Але при цьому NASA дає проекту оцінку "великий ризик", розуміючи складність місії.
"Якщо це не спрацює, то впливу на місію "Марс 2020" не буде. А якщо спрацює, то вертольоти можуть стати низько летючими розвідниками та авіазасобами для доступу до недоступних місць", - йдеться в заяві NASA.
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