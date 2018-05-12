Рекордну хвилю зафіксували у Новій Зеландії

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Вчені Нової Зеландії зафіксували найбільшу хвилю, яку коли-небудь реєстрували на південній півкулі.

Її висота - 23,8 метра була задокументована на острові Кемпбелл на цьому тижні, повідомили місцеві синоптики.

Це перевищує показники попередньої хвилі в 22,03 метра, яку спостерігали на півдні австралійського штату Тасманія у 2012 році.

Океанограф метереологічної служби, доктор Том Даррант сказав ВВС, що це "найбільша хвиля, яка коли-небудь була зафіксована на південній півкулі".

Метеорологічна служба Нової Зеландії встановила спеціальний пристрій - плавучий буй для вимірювання хвиль, який працює на сонячній енергії.

Ця територія відома великою штормовою активністю, проте до цього хвилі було важко виміряти.

Буй працює кожні три години протягом 20 хвилин.

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Під час шторму у Новій Зеландії хвилі часто досягали 15 метрів. Це рекордний показник для Південного океану.

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