В Польщі напали на українців, одного з них рятують лікарі

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Під Варшавою (Польща) сталася сутичка між групою невідомих та українцями, в результаті якої один громадянин України потрапив до лікарні з тяжкими травмами.

За інформацією місцевих ЗМІ, подія сталася у селі Глоскув неподалік Варшави.

У четвер, 3 травня, троє українців пішли за покупками у місцевий магазин. Після виходу з нього їх зачепив незнайомий чоловік.

Між ним та українцями сталася словесна перепалка, після якої той викликав підмогу.

Нападники накинулися на українців та почали завдавати удари бейсбольними битами. Двом громадянам України вдалося втекти.

Одного з них, за даними польських ЗМІ, серйозно побили. Хлопець потрапив до лікарні з проламаним черепом та відкушеним язиком, оскільки в цей момент в нього стався епілептичний напад.

"Українець при смерті"

Головний редактор українського порталу у Польщі Prostir.pl Ігор Ісаєв розповів BBC News Україна, що українець Микола, якого сильно побили, тепер у критичному стані.

"Дуже малі шанси, що він виживе", - каже Ігор.

За його словами, в суботу українцю зробили операцію.

За повідомленням Gazeta Wyborcza, всі троє хлопців - Микола, Андрій та Руслан - працюють в Асоціації водних компаній у Глоскуві. "Чоловіки спокійні, ввічливі та доброзичливі, ніколи ні з ким не конфліктували", - розповів виданню їхній колега з роботи.

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Прокуратура розслідує справу

Польська прокуратура розслідує справу за фактом побиття українців, повідомили BBC News Україна в МЗС.

"Прокуратура відкрила справу за фактом побиття, тривають слідчі дії", - каже представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Ніяких інших подробиць щодо цього інциденту в МЗС не повідомляють.

За словами пана Кирилича, стан українця тяжкий, до нього в Польщу поїхали дружина та син. Також українця планує відвідати консул.

Ігор Ісаєв каже, що поки про якісь версії конфлікту говорити рано, оскільки замало є інформації.

"Але моя версія така: українці говорили з акцентом і на них звернули увагу", - каже він і додає, що в останні роки зростає рівень ненависті з боку поляків до українців.

Особливо, за словами пана Ісаєва, це стосується тих громадян України, які проживають в невеликих польських містечках.

За попередньою інформацією, в рамках розслідування справи нікого ще не затримали.

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