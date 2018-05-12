"З вами говорить робот" - Google показала нову розробку

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Компанія Google представила нову розробку - бот Duplex, який синтезує людську мову так якісно, що на слух ніякі машинні інтонації не вловити.

Всіх, кому подзвонить робот з комерційними та діловими цілями, попередять, що з ними розмовляє комп'ютер, заявили представники компанії виданню Verge.

Здібності бота імітувати голос людини продемонстрували цього тижня на конференції розробників, яку організувала компанія Google.

Бот подзвонив у перукарню, аби зарезервувати час стрижки.

Щонайменше одна з експерток сказала, що вона шокована почутим.

Соціальні наслідки

В заяві Google йдеться про те, що компанія оцінила всі аргументи, які висунули при обговоренні нової розробки, і розуміє важливість чесного та прозорого використання нових технологій.

"В цю програму вбудують функцію повної гласності для того, аби її можна було ідентифікувати", - йдеться документі.

Копирайт изображения Google Image caption Робот демонстрував свої здібності прямо на сцені

Програма Duplex прямо на сцені подзвонила в перукарню. Штучний голос застосовував розмовні вислови, робив паузи і навіть перефразовував самого себе. Тобто звучав, як справжня людина.

Голос контролювала програма DeepMind WaveNet компанії Google, яка навчилася звучати, "вислухавши" багато людських розмов.

Google заявляє, що програма направлена на те, аби підтримувати "природну" розмову в реальному світі через смартфон користувача.

В заяві Google йдеться про те, що компанія цінує всі коментарі та критику, і обов'язково їх врахує до запуску остаточної версії програми.

Демонстрація голосу бота налякала професора університету Північної Кароліни Зейнеп Тюфекчі, яка вивчає вплив нових технологій на суспільство.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато хто стурбований через швидкий розвиток штучного інтелекту

Науковця ця програма лякає, вона назвала її "очевидним злом".

Пізніше пані Тюфекчі написала у Twitter, що це прямий обман користувачів.

"Оскільки цифрові технології все краще справляються з тим, що зазвичай роблять люди, то акцент варто робити на захисті людей. На тому, як розрізняти людей та машини, як створити надійні розпізнавальні сигнали, хто є хто", - написала Зейнеп Тюфекчі в соцмережі.

Вона також здивувалася тим, що проект WaveNet не закрили ще на початкових етапах і він дійшов до публічної презентації.

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