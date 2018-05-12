СБУ: бойовики внесли Рубана до списків на обмін

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимира Рубана суд відправив під арешт на 60 діб без права на внесення застави

У самопроголошеній "ДНР" очільника громадської організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана внесли у списки для обміну заручників. Про це повідомив очільник СБУ Василь Грицак.

"Ми самі були здивовані, коли отримали цю інформацію. Володимира Рубана заявила до обміну донецька сторона, включила у список тих, в обміні кого вони зацікавлені. Це говорить про те, для кого він справді є цінним", - зазначив очільник СБУ.

Перебуває під вартою

У червні 2013 року Рубан створив власну громадську організацію "Офіцерський корпус", а в травні 2014 року разом з організацією з власної ініціативи взявся за звільнення заручників із полону "ЛНР" та "ДНР".

8 березня Володимира Рубана затримали із арсеналом зброї при виїзді з непідконтрольної Україні території Донбасу, а наступного дня взяли під варту на 2 місяці без права на заставу.

Його звинувачували в підготовці терористичного акту із застосуванням зброї та вчиненням вибухів, які могли становити небезпеку для життя і здоров'я людей.

Раніше в СБУ заявили, що Надія Савченко у змові з Володимиром Рубаном та керівником "ДНР" Олександром Захарченком запланували перевезти через лінію розмежування зброю, обстріляти урядовий квартал Києва з мінометів, убити президента, а також розстріляти депутатів парламенту зсередини.

Надію Савченко також взяли під варту, вона там перебуватиме до 20 травня 2018 року.

Пан Грицак також стверджував, що у листопаді 2017 року пан Рубан провіз до України на цьому ж мікроавтобусі велику партію зброї, зокрема чотири міномети та два ручні протитанкові гранатомети.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко підтримувала Володимира Рубана, якого затримала під час завезення зброї з "ДНР". Наразі вона також перебуває під вартою

Ускладнить переговори

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко зазначила, що включення бойовиками пана Рубана до списків "ускладнює переговори про обмін заручників".

"Це правда. Кілька тижнів тому бойовики включили в свої хотєлки і таку. Мовляв, Володимир попросив бойовиків його звільнити і вони вимагають від "хунти" віддати "офіцера". Все це виглядає дуже дивно. Й ускладнює й без того непрості переговори про звільнення наших хлопців", - розповіла пані Геращенко.

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