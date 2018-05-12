Рейд проти рейву: у Тбілісі протестували через дії силовиків у нічних клубах

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Кілька тисяч людей, переважно молодь, зібралися в суботу біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі на акцію протесту проти дій силовиків під час спецоперацій у популярних нічних клубах столиці.

Спецоперація, що стала причиною масового невдоволення, відбулася у ніч на 12 травня відразу в двох популярних клубах Тбілісі - Bassiani і Gallery. На кадрах з місця проведення спецоперації, поширених грузинськими ЗМІ, видно, як озброєні поліцейські заходять до клубів.

За даними МВС країни, в клубах затримали вісім підозрюваних у наркоторгівлі.

Рух "Білий шум", який підтримує реформу наркополітики в Грузії, стверджує, що тільки в клубі Bassiani затримали 60 людей, місцеперебування яких невідоме.

Біля клубів та будівлі парламенту зібралися стихійні акції протесту.

"Те, що вчора відбулося, це не було ударом по клубах, це не було ударом по руху "Білий шум" і по тих групах, які борються за гуманну наркополітику. Це був удар по кожному з вас, це був удар по грузинській демократії", - звернувся до присутніх активіст "Білого шуму" Бека Цікарішвілі.

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Учасники акції вимагають відставки прем'єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі та міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахара, а також покарати всіх, хто несе відповідальність за нічну операцію.

Місцеві видання стверджують, що на протестах затримали кілька десятків молодих людей. МВС Грузії пізніше заявило, що молодь затримували за дрібне хуліганство та опір поліції, наразі всіх затриманих відпустили.

У грузинському МВС стверджують, що три місяці працювали над планом, аби знайти людей, які збували наркотики в цих двох клубах. Приводом для розслідування стала смерть кількох відвідувачів цих закладів, причиною якої, на думку поліції, стали наркотики.

В "Білому шумі" ж заявляють, що спецслужби "навмисно отруїли людей і підготували ґрунт", а поліцейській операції передувала кількамісячна кампанія проти грузинської клубної сцени.