На Євробаченні-2018 виграв Ізраїль

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У столиці Португалії Лісабоні на пісенному конкурсі Євробачення-2018 перемогла учасниця від Ізраїлю - Netta із піснею "TOY".

Нетті Барзілай є 25 років, її кліп на конкурсну пісню зібрав вже понад 17 мільйонів переглядів.

Український представник MELOVIN зайняв 17 місце, він виступав першим і набрав 130 балів.

12 балів Україна поставила Madame Monsieur із Франції за пісню "Mercy".

Загалом виступили 26 виконавців. Двадцять з них вибороли це право у півфіналах.

П'ятеро учасників від країн-засновниць конкурсу - Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Великої Британії - потрапили до фіналу автоматично.

Переможця обирали за результатами голосування телеглядачів і національних журі.

Але й не обійшлося без інцидентів. Під час виступу представниці від Британії SuRie невідомий вискочив на сцену, забрав у співачки мікрофон.

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Чоловік встигнув у нього крикнути: "Нацисти в засобах масової інформації Великої Британії, ми вимагаємо свободи". Його швидко схопила охорона. Співачка продовжила виступ, коли їй дали другий мікрофон.

Європейський телерадіомовний союз заявив, що чоловік наразі перебуває під вартою у поліції.

Грем Нортон, який коментує конкурс для BBC, додав: "Це було вторгнення на сцену, SuRie дуже добре впоралася".