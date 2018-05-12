У центрі Парижа невідомий напав з ножем людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місце події оточила поліція

Чоловік напав із ножем на людей у центрі Парижа. За даними поліції, в результаті нападу як мінімум одну людину убили, ще кілька поранені. Нападника застрелила поліція.

Місцеві ЗМІ стверджують, що поранені щонайменше вісім людей, чотири випадки оцінюють як важкі. Поліція підтверджує загибель однієї людини і поранення чотирьох, із яких двоє, за її даними, постраждали серйозно.

Напад стався поряд із будівлею Паризької опери. За свідченнями очевидців, поліція спочатку намагалася затримати підозрюваного за допомогою електрошокерів, однак їй це не вдалося. Після цього пролунали два постріли і нападник упав.

Відразу після нападу на вулиці почалася паніка. Зараз місце події оточили, вулиці патрулюють озброєні поліцейські. В Twitter паризької поліції кажуть, що контролюють ситуацію.

Мотиви нападника поки незрозумілі. Поліція поки не може сказати, чи можна розцінювати те, що трапилося як теракт.

Найбільше в післявоєнній історії Парижа і всієї Франції нападів на цивільних сталося у листопаді 2015 року. Тоді одночасно сталися вибухи біля стадіону "Стад де Франс", а також розстріл відвідувачів кількох ресторанів і концертного залу "Батаклан".

Жертвами того нападу стали 130 людей, ще понад 300 отримали поранення. Подію було кваліфікували як теракт, після чого у Франції вчетверте за всю її історію ввели режим надзвичайного стану.