Нападник у Парижі виявився вихідцем з Чечні

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Чоловік, який напав з ножем у центрі Парижа, за даними поліції, є вихідцем з Чечні. Внаслідок його нападу загинув 29-річний чоловік, ще четверо людей були поранені.

Нападника застрелили правоохоронці неподалік Паризької опери.

За свідченнями очевидців, він вигукував "Аллаху акбар".

Це чоловік 1997 року народження - громадянин Франції та уродженець Чечні, повідомляє агентство France-Presse з посиланням на джерело у судовій системі. Про його чеченське походження повідомляли і джерела інших ЗМІ, але деякі з них називали його громадянином Росії.

Джерела додають, що нападник до цього не перебував на обліку поліції.

ЗМІ також повідомляють, що батько і мати нападника затримані, їх допитує французька поліція.

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" вже заявила, що напад скоїв один з її "солдатів".

Як розвивалися події

Копирайт изображения Getty Images Image caption Все сталося у центрі французької столиці - неподалік опери

Чоловік (його ім'я поки не називається) почав нападати на перехожих близько 21:30 за місцевим часом на вулиці Монсіньї.

Він спробував зайти у кілька барів і ресторанів, однак люди, що сховалися усередині, не дали йому цього зробити.

На вулиціях почалася паніка.

Поліція спочатку намагалася знешкодити підозрюваного за допомогою електрошокерів, однак їй це не вдалося. Після цього прозвучали два постріли і нападник упав.

За даними поліцейських, двоє поранених знаходяться у важкому стані.

Французький президент Еммануель Макрон написав у Twitter: "Франція знову розплачується кров'ю, але не поступиться ворогам свободи".

Найбільше в післявоєнній історії Парижа і всієї Франції нападів на цивільних сталося у листопаді 2015 року. Тоді одночасно сталися вибухи біля стадіону "Стад де Франс", а також розстріл відвідувачів кількох ресторанів і концертного залу "Батаклан".

Жертвами того нападу стали 130 людей, ще понад 300 отримали поранення. Подію кваліфікували як теракт, після чого у Франції вчетверте за всю її історію ввели режим надзвичайного стану.