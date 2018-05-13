В аварії у Білорусі загинула дитина з України, ще 6 - травмовані
Через аварію у Брестській області Білорусі загинула одна дитина з України, ще шестеро отримали важкі поранення, повідомляє у неділю білоруське ДАІ.
За даними білоруської сторони, мікроавтобус, у якому їхала дитяча футбольна команда, зіткнувся з навантажувачем.
"У результаті зіткнення загинула дитина-пасажир (2005 року народження, громадянин України), яка перебувала на передньому пасажирському сидінні", - повідомляють у брестській Державтоінспекції.
Там відзначають, що зіткнення було попутним, тобто машини рухалися в одному напрямку.
Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі "Українській правді" розповів, що команда поверталася з Польщі у Сумську область через Білорусь.
Він також розповів, що з шести травмованих дітей двоє - у важкому стані.
Водночас у МЗС Білорусі говорять про одну дитину у важкому стані: "У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів".
Аварія сталася зранку. Білоруська влада повідомляє, що до місця трагедії направила найкращих лікарів.
Причини аварії встановлюються.
За кермом мікроавтобусу перебував громадянин України, додають у ДАІ.