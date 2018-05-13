"Українська Голландія": під Чернівцями посадили 55 тисяч тюльпанів

55 тисяч цибулин тюльпанів 45 видів посадили на одному гектарі у селі Мамаївці під Чернівцями.

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Долину тюльпанів створили місцеві бізнесмени родина Стратійчуків після повернення з заробітків з Голландії. Спочатку вони показували тюльпанове поле своїм друзям, згодом відкрили його для відвідувачів.

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Вхід для дорослих коштує 35 грн. Цього року розквітли тюльпани 30 кольорів і відтінків - однотонні і строкаті, карликові і великі.

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Тюльпани родина садить вже 13 років, нові сорти щороку привозять з Голландії. Висаджують цибулини восени, а коли вони відцвітають, їх викопують. Квітнуть тюльпани з кінця квітня до початку травня.

Поле квіткарі беруть в оренду на сезон, щоразу адреса тюльпанової долини змінюється.

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"Коли ми думаємо, про те, що нас чекає після того, як тюльпани відцвітуть, то закрадається думка завершити цю справу. Але коли дивлюся на усміхнені обличчя, чую слова вдячності, то не можу зупинитись, знову їду в Голландію і привожу все більше цибулин", - розповідає квіткарка Мирослава Стратійчук.

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22 квітня у Мамаївцях пройшов фестиваль тюльпанів. Помилуватись квітами щороку приїздять тисячі туристів з усієї України.