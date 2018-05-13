Розстріляна сім'я в Австралії: підозрюють дідуся

Копирайт изображения KATRINA MILES/FACEBOOK Image caption Катріна Майлз жила разом з батьками і чотирьма дітьми

Батько чотирьох дітей, яких знайшли мертвими на заході Австралії, заявив, що за цим може стояти їхній дідусь.

Тіло 61-річного Пітера Майлза, його 58-річної дружини Сінди, 35-річної дочки Катріни і чотирьох онуків - 13,12, 10 і 8 років знайшли поблизу та всередині будинку Майлзів у місті Осмінгтон, штат Західна Австралія.

Копирайт изображения EPA Image caption Аарон Кокман закликав місцевих не злитись через те, що трапилось

Аарон Кокман, який розійшовся зі своєю дружиною Катріною, заявив, що Пітер Майлз довгий час думав про стрілянину.

Поліція не називає ім'я вбивці. Підозрюють, що ним міг бути хтось серед вбитих. Коли один із загиблих розстріляв близьких, а потім наклав на себе руки.

Як повідомляється, три одиниці вогнепальної зброї, які знайшли на місці трагедії, були зареєстровані на ім'я Пітера Майлза.

Копирайт изображения CYNDA MILES/FACEBOOK Image caption Сінда Майлз була відомою у місті Осмінгтон

Колишній зять Майлза сказав журналістам, що не відчуває злості через те, що сталося, йому дуже шкода його дітей, але він не хоче, "щоб хтось гнівався ".

Він розповів, що все ще любить Пітера Майлза і сказав, що, "якби не він, то він не мав би Катріни і дітей. Отже, це не якийсь випадковий хлопець з вулиці, який забрав їх від мене, він дав мені їх, і тепер він забрав їх назад".

Він сказав, що злегка зрадів, дізнавшись, що його діти спокійно померли під час сну, але додав: "Я все втратив у своєму житті".

Поліція повідомила, що у минулу п'ятницю отримала дзвінок про стрілянину від чоловіка. Дзвонили з будинку Майлзів.

Вбивство збурило громадськість у місті Осмінгтон, яке розташоване поблизу виноробного регіону Маргарет-Рівер, популярного серед туристів.