Вибухи в Індонезії: до нападу можуть бути причетні діти

Копирайт изображения Reuters Image caption Вибухи у церквах сталися зранку, коли туди прийшли віряни

Родину з шести людей, включно з чотирма дітьми, підозрюють в організації вибухів у церквах Індонезії.

Під час серії вибухів у другому за чисельністю місті країни, Сурабаї, загинули 13 людей.

Відповідальність за напад взяло на себе угрупування "Ісламська держава".

В одній церкві жінка підірвала себе разом з доньками, поки її чоловік і сини підірвали себе у двох інших. Чоловік заклав бомбу у машину, сини підірвали вибухівку на собі. Дочкам було 9 та 12 років, синам 16 та 18.

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Вибухи сталися один за одним. За даними поліції, родина, яка нещодавно відвідувала Сирію, належить до мережі Джемах Аншарут Даулах. Це організація натхненна ідеями "ІД".

Поліція повідомила, що запобігла атакам на інші церкви у країні і затримала кількох підозрюваних. Індонезія є найбільш густонаселеною мусульманською країною в світі.

Ребекка Хенщке, редактор BBC Indonesia:

Напади були скоординовані так, щоб вразити вірян, які прийшли на ранкову службу до церкви.

Останнім часом жінки у терористичних угрупуваннях в Індонезії стали дуже активними, але це перша атака, в якій використали дітей.

Влада Індонезії отримувала схвальні відгуки за її невпинну боротьбу з тероризмом після вибухів на Балі 2002 року. В країні вдалось провести успішну комбінацію антитерористичних заходів - арешти, вбивства терористів поряд з програмою дерадикалізації, яка зосереджувалася на зміні ставлення та забезпечення альтернативних доходів для звільнених терористів.

Але поширення впливу "ІД" за кордоном активізувало раніше слабкі організації джихадистів.

У цій колись толерантній, плюралістичній і в більшості мусульманській державі останнім часом з'явилась нетерпимість, що вплинуло на нацменшин і зробило їхнє життя там дуже тривожним.