Копирайт изображения Reuters Image caption Створення коаліції між Луїджі Ді Майо та Маттео Сальвіні вже відобразили на муралі у Римі

Лідер італійського популістського "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо оголосив, що досягнув домовленості щодо коаліційної програми з ультраправою "Лігою Півночі".

Політик повідомив, що продовжуються переговори щодо кандидатури прем'єр-міністра, проте неділя була "дуже продуктивним днем".

Він додав, що прем'єр-міністром не буде технократ.

Раніше президент Італії Серджо Матарелла оголосив неділю останнім днем, коли партії можуть сформувати уряд, аби уникнути розпуску обраного у березні парламенту.

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо та лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні є ключовими учасниками переговорів про уряд. Обидва політики неодноразово виступали проти накладених на Росію санкцій.

Також обидві політичні сили критикують устрій ЄС та євро, хоча під час передвиборчої кампанії "Рух п'яти зірок" відмовився від ідеї референдуму про вихід з єврозони, а Ліга Півночі - від закликів залишити ЄС.

Копирайт изображения AFP Image caption Лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні та лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо вважають себе переможцями виборів в Італії

31-річий Ді Майо - колишній вебмастер та стюард футбольного клубу Наполі. У 2013 році він став одним із провідних представників "Руху п'яти зірок" у парламенті і був обраний віце-спікером нижньої палати - наймолодшим в історії.

45-річний Маттео Сальвіні очолює "Лігу Півночі" з 2013 року. За останні 5 років політична сила, яка раніше обстоювали інтереси автономістів лише з північних регіонів, почала претендувати на лідерство у правому таборі в усій країні.

"Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" успішно виступили на виборах у березні й разом мають більшість у нижній палаті парламенту. Їхньому успіху сприяла економічна ситуація в країні: ВВП країни досі не досягло докризового рівня 2007 року, а молодіжне безробіття сягає 32%.

Створення популістського уряду євро скептиків в одній з країн-засновниць ЄС може бути шоком для об'єднання. Для виконання передвиборчих обіцянок, зокрема запровадження універсального доходу для бідних італійців, "Рух п'яти зірок" може вимагати зміни політики ЄС щодо максимального розміру бюджетних дефіцитів.