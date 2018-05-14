Церемонію пам'яті Гокінга дозволили відвідати мандрівникам у часі

Копирайт изображения André Pattenden

Організатори церемонії пам'яті професора Стівена Гокінга дозволили людям з майбутнього прийти та віддати шану фізику, який вивчав можливість подорожей у часі.

Тисячу білетів для глядачів церемонії, яка відбудеться 15 червня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, розіграють серед людей, які мають попередньо зареєструватися для участі в жеребкуванні.

Під час реєстрації необхідно вказати свою дату народження. Система допускає участь у заході людей, які народилися до 31 грудня 2038 року, тобто й тих, хто ще не народився.

Фонд Гокінга встановив такі умови спеціально - в установі зазначають, що оскільки подорожі у часі теоретично не спростовані, то й виключати їхню можливість не можна.

Прах Стівен Гокінга мають поховати поміж могилами сера Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна.

За словами доньки професора Люсі, церемонія навіть й близько не буде нагадувати траурну. Родина вченого, зокрема, троє його дітей, колеги та друзі вченого будуть згадувати про його життя та наукові відкриття, яким не змогла завадити хвороба, що залишила Стівена Гокінга у візку та позбавила можливості розмовляти.

Те, що на церемонію запросили мандрівників у часі, помітив лондонський блогер IanVisits.

Копирайт изображения Jude Edginton/Discovery Communications Image caption У 2009 році Стівен Гокінг влаштував "вечірку мандрівників у часі". Ніхто не прийшов

"Професор Гокінг одного разу вже влаштовував вечірку для мандрівників у часі, аби перевірити, що буде, якщо він опублікує запрошення вже після події, - нагадує блогер. - Тоді ніхто не прийшов, але, на мою думку, те, що сайт меморіальної служби дозволяє прийти на неї людям, які народяться в майбутньому - це добре. Треба буде пошукати мандрівників у часі у Вестмінстері".

В червні 2009 року, після "вечірки мандрівників у часі" професор Гокінг заявив, що відсутність гостей є експериментальним доказом неможливості переміщення у часі.

За першу добу реєстрації заявки на участь в церемонії пам'яті надіслали 12 тисяч людей з 50 країн. Жодної людини з майбутнього серед них немає. Втім, Фонд Гокінга вважає, що не варто виключати можливість подорожей у часі.

"Все можливо, доки не доведена зворотня істина. Ми точно знаємо одне - нам надіслали заявки на участь люди з усієї земної кулі", - зазначили у фонді.

Реєстрація на церемонію пам'яті завершується опівночі 15 травня.

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