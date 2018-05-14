На виборах в Іраку перемагає екс-лідер повстання проти США

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2004 році Муктада ас-Садр був керівником повстання проти американських військових

Шиїтський лідер Муктада ас-Садр, який у 2004 році очолив повстання проти американських військових в Іраку, лідирує на парламентських виборах в країні, які відбулися 12 травня.

Вибори були першими після перемоги над "Ісламською державою", оголошеної наприкінці 2017 року.

За попередніми результатами, "Альянс революціонерів за реформи", який очолює Муктада ас-Садр, займає перше місце на виборах.

На другому місці коаліція "Перемога", до якого входять шиїтські ісламісти та ветерани війни проти "Ісламської держави", які мають тісні зв'язки з Іраном. Лідером коаліції є керівник військової організації "Бадр" Хаді Аль-Амірі.

Правлячий альянс прем'єра Хайдера аль-Абаді, за час правління якого з 2014 року вдалося звільнити майже всю територію країни від бойовиків "Ісламської держави", займає лише третє місце.

Чинний прем'єр є досить сприятливим партнером для США в регіоні, проте не відомо, чи зможе він залишитися при владі після цих виборів.

Кореспондент ВВС в Багдаді Мартін Пейшенс повідомляє, що багато іракців розчаровані корупцією та ситуацією в економіці.

Вони також побоюється, що після виборів країна стане ареною протистояння між США та Іраном.

В Іраку більшість партій мають конфесійне або етнічне забарвлення. Курди, що живуть на півночі країни, як правило, голосують за курдські партії, шиїти - за шиїтські, суніти - за сунітські.

Участь на виборах склала лише 44,5% - значно нижчий показник, ніж на попередніх виборах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники Муктади ас-Садра святкували перше місце його альянсу на вулицях Багдада

Хто такий Муктада ас-Садр

Муктада ас-Садр - один з провідних релігійних лідерів шиїтів в Іраку, які складають приблизно 60% населення в цій країні. Він - син великого аятоли Мохамеда аль-Садра, вбитого за режиму Саддама Хусейна.

Під час правління Хусейна Муктада ас-Садр чотири роки провів у в'язниці.

Після перемоги коаліції на чолі зі США над диктатором у 2003 році, Муктада ас-Садр вийшов на волю і створив воєнізоване угруповання "Армія Махді".

У 2004 році розпочав повстання в місті Ен-Наджаф проти американської адміністрації. Повстання з перервами тривало з квітня до серпня 2004 року.

Пізніше рух Муктади ас-Садра почав брати участь у виборах. Втім, він неодноразово закликав до вигнання американців з країни, а після виводу військ США у 2011 році з країни очолював антиурядові демонстрації.

Під час однієї з них, у квітні 2016 року прихильники Муктади ас-Садра навіть захопили на деякий час будівлю іракського парламенту.