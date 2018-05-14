"Шахтар" - чемпіон: гірники знову повторили "золотий дубль"

Копирайт изображения https://twitter.com/fcshakhtar Image caption Тренер команди Паулу Фонсека полив гравців шампанським після матчу

Донецький "Шахтар" знову зробив "золотий дубль" в українському футболі - поклав золоті медалі чемпіонату у здобутий кубок країни з футболу.

У передостанньому турі української Прем'єр-ліги донеччани на домашньому стадіоні у Харкові з мінімальним рахунком переграли рівненський "Верес" 1-0 та дочасно забезпечили собі чемпіонство.

Наразі "Шахтар" має 75 очок, а київське "Динамо" - 70, тож двобій українських грандів в останньому турі вже не вплине на розташування команд у турнірній таблиці.

9 травня 2018 року у Дніпрі у фіналі Кубка України з футболу "Шахтар" переміг "Динамо" з рахунком 2-0, тож цього сезону гірники оформили так званий "золотий дубль" - в одному сезоні завоювали і чемпіонство, і кубок країни.

"Шахтар" повторив своє торішнє досягнення, коли також поклав чемпіонські медалі у завойований у фіналі з "Динамо" кубок.

Рекордсменом за завойованими золотими медалями в чемпіонаті України досі є київське "Динамо". Вони 15 разів ставали чемпіонами України, а "Шахтар" виграв чемпіонат 11-й раз.

Натомість за кількістю завойованих кубків "Шахтар" вже випереджає киян - донеччани завойовували його вже 12 разів, а динамівці - 11.

Фінішна інтрига

Копирайт изображения https://twitter.com/fcshakhtar

Інтрига у чемпіонаті України трималась до останніх турів, й "Динамо" зберігало шанси на чемпіонство у разі перемоги над гірниками в останньому матчі турніру. Для цього "Шахтар" також мав втратити бодай одне очко до матчу з "Динамо".

Проте минулої п'ятниці динамівці несподівано зіграли унічию на домашньому стадіоні з маріупольцями й збільшили відставання від "Шахтаря" до 5 очок. Натомість "Шахтар" тоді зумів вирвати перемогу в луганської "Зорі".

У передостанньому турі певна інтрига зберігалась й сподівання динамівців були на матч гірників з "Вересом".

За день до гри стало відомо, що частина рівненських футболістів не можуть зіграти через проблеми зі здоров'ям, і команда повернулась додому. Але у день матчу рівняни все ж таки погодились грати й терміново прилетіли до Харкова.

Долю матчу вирішив пенальті, який суддя призначив у ворота "Вереса" на 5 хвилині гри. Його реалізував Марлос. Деякі експерти висловили сумнів у правильності призначення пенальті.