Смертельна загроза: алергія на антибіотики під час операцій

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Антибіотики є основною причиною алергічних реакцій, що загрожують життю пацієнтів під час операції, йдеться у новому звіті.

У Королівському коледжі анестезіологів стверджують, що дедалі більше пацієнтів повідомляють про алергію на пеніцилін, внаслідок чого їм дають інші антибіотики, які несуть ще більші ризики.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) протягом року зареєструвала 300 алергічних реакцій, що загрожували життю пацієнтів, 10 з яких завершились летально.

Анестезіологи ствержують, що деяким смертям можна було запобігти.

Анафілаксія під час операцій - небезпечна для життя реакція на препарат, що відбувається спонтанно.

У деяких випадках вона швидко прогресує, аж до зупинки серця або навіть смерті.

Щороку у британських клініках використовують близько трьох мільйонів анестетиків, і переважна більшість є безпечними і не спричиняють ускладнень, йдеться у звіті.

Проте ризик загрозливих для життя реакцій існує і становить приблизно один випадок на 10 тисяч операцій.

Черги до алергологів

Раніше вважалося, що головним винуватцем цього є м'язові релаксанти, але у новому звіті з'ясували, що майже половину випадків анафілаксії викликали антибіотики, які застосовували для профілактики хірургічних інфекцій.

Найвищий ризик виникнення анафілаксії має антибіотик тейкопланін, який регулярно застосовують для пацієнтів, що повідомляють про алергію на пеніцилін.

У доповіді доходять висновку, що деяким смертям, пов'язаним з антибіотиками, можна було запобігти, якби виявили справжній ризик виникнення алергії.

Але чекати прийому в алергологічній клініці в середньому можна більше трьох місяців, в той час як цей термін не має перевищувати шести тижнів.

У доповіді повідомлюять, що до 90% пацієнтів, які кажуть, що мають алергію на пеніцилін, насправді її не мають.

Треба діяти

Автори дослідження рекомендують давати пацієнтам антибіотики, поки вони ще притомні, щоб можна було оцінити можливі побічні ефекти, а історію алергії пацієнтів перед операціями слід досліджувати більш ефективно.

У доповіді також кажуть, що анестезіологам варто проводити додаткові тренінги, щоб вони могли швидко впроратись з анафілаксією.

Автор доповіді професор Тім Кук заявив: "Понад 95% пацієнтів виживають в результаті небезпечної для життя анафілаксії через своєчасне виявлення та швидку дію анестезіологів і загалом медичної команди".

"Проте наше дослідження підкреслює важливість цієї теми та показує наявність нових факторів ризику, - додає він. - Потрібно мати кращу звітність про такі випадки, краще досліджувати стан після анафілаксії та інвестувати у розширення передопераційних алергологічних клінік".

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