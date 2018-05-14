Савченко: голодуватиму, бо у в'язниці несмачно

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Надію Савченко арештували до 20 травня без права застави

У понеділок суд розглядає клопотання прокуратури про продовження арешту для Надії Савченко. Захист наполягає, щоб її випустили з-під варти, зокрема на поруки когось з адвокатів.

Тим часом, Надія Савченко голодує вже понад 50 днів й запевнила, що не припинятиме голодування, бо "у в'язниці несмачно".

Вона також оголосила про відмову від усіх адвокатів й просить державу надати їй безкоштовного захисника.

Через це суд оголосив перерву до ранку вівторка.

У СІЗО й без адвокатів

Копирайт изображения УНІАН Image caption Екс-адвокати Надії Савченко заявили, що вирішили відмовитися від співпраці з нею через встручання сестри Віри

З кінця березня Надія Савченко перебуває у СІЗО СБУ за підозрою у підготовці масштабних терактів у Києві у співпраці з керівництвом невизнаної "ДНР".

11 травня, у день її народження, стало відомо, що від співпраці з нею відмовилися її адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай.

"Це пов'язано з постійними спробами її сестри Віри втручатися в нашу роботу, з тиском на нас і некоректною поведінкою з її боку", - розповів Олег Соловей "Інтерфакс Україна".

Він також розповів, що Віра знайшла для Надії Савченко нового адвоката Олександра Шадріна, який раніше вів справи екс-мера Слов'янська Нелі Штепи та Гната Кромського ("Топаза") - одного з очільників "Антимайдану" у 2014 році.

У той же час Надія Савченко написала відмову від усіх адвокатів, включно з Олександром Шадріним.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Шадрін також захищає інтереси екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Надія Савченко вирішила відмовитися і від його послуг

14 травня вона підтвердила цю відмову, й попросила даржаву надати їй безкоштовного захисника.

Що ж до розриву з попередніми адвокатами Солов'єм та Бугаєм, то пані Савченко заявила, що не розуміє їхніх дій та розцінює як спробу "налаштувати своїх підзахисних проти родичів".

Російські полковники

Копирайт изображения СБУ Image caption Боєприпаси, виявлені у мікроавтобусі Володимира Рубана

Також 11 травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що зброю Надії Савченко насправді передавали "полковники РФ".

"Хоча б на прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці", - розповів керівник ГПУ.

"Ми знаємо цих полковників за прізвищами, за їхніми іменами-прикриттями, за їхніми посадовими званнями тощо", - додав він.

Голодування

Копирайт изображения УНІАН Image caption У російській в'язниці Савченко голодувала більше 80 днів

Надія Савченко голодує з 23 березня - вже 52 дні.

Сестра Віра розповіла "Українській правді", що за цей час Надія втратила 17 кг.

"Вона була 85, зараз 68. Вона вживає активно вітаміни і деякі інші препарати, як кальцій кораловий у таблетках, оскільки їй зробили операцію на зубі. А приймати антибіотики без вітамінів не можна", - відзначила Віра Савченко.

Вона додала, що проблеми з зубами виникли ще з часів перебування у російській в'язниці.

У Росії Надія Савченко голодувала 83 дні. В Україні - вже 52 дні.

У квітні Надія Савченко на три дні припиняла голодування, щоб пройти допит на поліграфі - так їй порадили експерти-поліграфологи.

За їхніми словами, виснаження через голодування може спотворити результати.

17 квітня Надія Савченко пройшла допит на поліграфі.

Чи вплинуть його результати на розгляд справи - має вирішити суд.

"Якщо дані експертизи підтвердять її невинуватість, то вони будуть однозначно враховані у судовому рішенні. Це ляже в доказову базу або сторони захисту, або сторони обвинувачення. А вже суддя надасть відповідну оцінку", - розповів тоді один з адвокатів у коментарі УНІАН.

14 травня під час судового засідання на питання журналістів Надія Савченко заявила, що не відмовиться від голодування, адже "у тюрмі несмачно годують".

Справа Савченко

Копирайт изображения УНІАН

8 березня 2018 року українські силовики затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана при виїзді з невизнаної "ДНР". У його мікроавтобусі виявили великий арсенал зброї, включно з мінометами і гранатометами. Самого Рубана передали СБУ.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді заявив, що до справи Рубана причетна Надія Савченко, яка планувала теракт в урядовому кварталі Києва.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (Хотіли - Ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", - заявив Юрій Луценко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко та Юрій Луценко у Верховній Раді

Надія Савченко підготовку теракту заперечила й заявила, що знала про стеження, тому вирішила піти на "політичну провокацію" СБУ і Генпрокуратури, щоб довести абсурдність звинувачень.

Насправді ж, заявила пані Савченко, вона боролася зі зловживаннями в армії та політичною корупцією, а також вела переговори про звільнення полонених.

22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. У той же день її затримала СБУ.

23 березня Надія Савченко оголосила голодування: "Я пройду весь цей шлях, який пройшла у Росії, коли мене катував ворог. Можу пройти шлях, коли буде катувати свій".

Тоді ж суд арештував її до 20 травня без права внесення застави.