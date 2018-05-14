Савченко не хоче, щоб її обміняли в Росію

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Надія Савченко, заявила, що не хотіла б, щоб у рамках обміну полоненими її передали до Росії. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами у залі суду в понеділок.

Не кандидат на обмін

Раніше СБУ заявила, що невизнана "ДНР" внесла керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана у списки для обміну заручників з Україною.

На питання журналістів до Надії Савченко, чи може й вона опинитися у таких списках, затримана депутат відповіла:

"Я не думаю, що є кандидатом на обмін. Але звернулася до Путіна з тим, щоб розблокувати процес обміну між Україною та Росією, та між окупованими територіями і Україною".

"Як ви думаєте, чи погоджуся я відсиджувати 22 роки в Росії, чи погоджуся відсиджувати пожиттєво в Україні. Що там, що там - тюрма. Але Україна - це рідна земля. Хоча важко, коли тебе катує свій, а не чужий", - підсумувала вона.

Епопея з адвокатами

Копирайт изображения УНІАН Image caption Шадрін також захищає інтереси екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Надія Савченко вирішила відмовитися і від його послуг

У понеділок суд мав намір розглянути клопотання щодо продовження арешту для Надії Савченко.

Утім, засідання довелося відкласти через те, що пані Савченко відмовилася від усіх своїх адвокатів та попросила надати їй безкоштовного захисника.

Новим її адвокатом стала Юлія Ткач. Вона має до ранку вівторка ознайомитися з матеріалами справи - саме тоді суд повернеться до питання про продовження арешту.

11 травня, стало відомо, що від співпраці з Надією Савченко відмовилися її адвокати Олег Соловей і Дмитро Бугай.

Вони це пояснили втручання у справу її сестри Віри Савченко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віра Савченко

Сама Надія заявила, що не розуміє таких дій адвокатів та вважає їх спробою посварити її з родичами.

Згодом стало відомо, що Віра знайшла для Надії нового адвоката - Олександра Шадріна, який раніше вів справи екс-мера Слов'янська Нелі Штепи та Гната Кромського ("Топаза"), одного з очільників "Антимайдану" у 2014 році.

Утім, у понеділок Надія Савченко відмовилася і від його послуг.

Вона заявила, що може і сама захищати свої інтереси у суді, однак все ж наполягатиме на тому, щоб її справу вів наданий державою безкоштовний адвокат.

Голодування

Копирайт изображения УНІАН Image caption У російській в'язниці Савченко голодувала більше 80 днів

Надія Савченко голодує з 23 березня - вже 52 дні.

Сестра Віра розповіла "Українській правді", що за цей час Надія втратила 17 кг.

"Вона була 85, зараз 68. Вона вживає активно вітаміни і деякі інші препарати, як кальцій кораловий у таблетках, оскільки їй зробили операцію на зубі. А приймати антибіотики без вітамінів не можна", - відзначила Віра Савченко.

Вона додала, що проблеми з зубами виникли ще з часів перебування у російській в'язниці.

У Росії Надія Савченко голодувала 83 дні. В Україні - вже 52 дні.

У квітні Надія Савченко на три дні припиняла голодування, щоб пройти допит на поліграфі - так їй порадили експерти-поліграфологи.

За їхніми словами, виснаження через голодування може спотворити результати.

17 квітня Надія Савченко пройшла допит на поліграфі.

Чи вплинуть його результати на розгляд справи - має вирішити суд.

"Якщо дані експертизи підтвердять її невинуватість, то вони будуть однозначно враховані у судовому рішенні. Це ляже в доказову базу або сторони захисту, або сторони обвинувачення. А вже суддя надасть відповідну оцінку", - розповів тоді один з адвокатів у коментарі УНІАН.

14 травня під час судового засідання на питання журналістів Надія Савченко заявила, що не відмовиться від голодування, адже "у тюрмі несмачно годують".

Російські полковники

Копирайт изображения СБУ Image caption Боєприпаси, виявлені у мікроавтобусі Володимира Рубана

11 травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що зброю Надії Савченко насправді передавали "полковники РФ".

"Хоча б на прикладі запланованого Надією Савченко терористичного акту ми довели, що конкретні полковники Російської Федерації видавали їй зброю для терористичного акту в центрі української столиці", - розповів керівник ГПУ.

"Ми знаємо цих полковників за прізвищами, за їхніми іменами-прикриттями, за їхніми посадовими званнями тощо", - додав він.

Справа Савченко

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8 березня 2018 року українські силовики затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана при виїзді з невизнаної "ДНР". У його мікроавтобусі виявили великий арсенал зброї, включно з мінометами і гранатометами. Самого Рубана передали СБУ.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді заявив, що до справи Рубана причетна Надія Савченко, яка планувала теракт в урядовому кварталі Києва.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (Хотіли - Ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", - заявив Юрій Луценко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко та Юрій Луценко у Верховній Раді

Надія Савченко підготовку теракту заперечила й заявила, що знала про стеження, тому вирішила піти на "політичну провокацію" СБУ і Генпрокуратури, щоб довести абсурдність звинувачень.

Насправді ж, заявила пані Савченко, вона боролася зі зловживаннями в армії та політичною корупцією, а також вела переговори про звільнення полонених.

22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. У той же день її затримала СБУ.

23 березня Надія Савченко оголосила голодування: "Я пройду весь цей шлях, який пройшла у Росії, коли мене катував ворог. Можу пройти шлях, коли буде катувати свій".

Тоді ж суд арештував її до 20 травня без права внесення застави.