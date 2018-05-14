Перед відкриттям посольства США у Єрусалимі загинули 37 палестинців

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Щонайменше 37 палестинців застрелили ізраїльські військові у секторі Гази в одному з найкривавіших зіткнень останніх тижнів, повідомила влада Палестини.

Ще 1300 людей були поранені.

Сутички стались напередодні суперечливого відкриття посольства США у Єрусалимі, яке розгнівало палестинців.

Вони вважають це чітким сигналом того, що США підтримує повну належність Єрусалима Ізраїлю, тоді як палестинці вважають східну його частину своєю.

На відкриття посольства прибули високопосадовці США, зокрема і донька Дональда Трампа з чоловіком.

Керівна у секторі Гази партія Хамас очолила масові протести "Великий марш повернення", що тривають останні шість тижнів. Ізраїль каже, що демонстранти намагаються зламати паркан на кордоні.

Палестинці кидали у військових каміння та палили шини, а солдати застосовують зброю.

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Армія Ізраїлю повідомила про 35 тисяч "агресивних бунтарів", які зібрались біля паркану безпеки. Ізраїльські військові називають свої дії такими, що "відповідають стандартним процедурам".

За їхніми даними, група мітингарів намагались підірвати паркан на кордоні, а протестувальників використовують для прикриття "актів тероризму".

Також військові повідомляють, що їхні позиції обстріляли з території сектору Гази. У відомстві кажуть, що ізраїльські солдати поки що не постраждали.

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Міністр охорони здоров'я регіону від Хамасу заявив, що в понеділок загинув 14-літній хлопець, а ще 1300 людей отримали поранення.

Понад 50 палестинців загинули, відколи почалися протести. Тисячі були поранені.

Чому переїзд посольства такий суперечливий?

Статус Єрусалима є ключовим елементом конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Суверенітет Ізраїлю над Єрусалимом не визнаний міжнародною спільнотою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ізраїльтяни дякують Трампу за рішення щодо посольства

Ізраїль окупував Східний Єрусалим в 1967 році, цей крок не визнали у світі, проте 2017 року Дональд Трамп почав робити кроки у цьому напрямку.

З 1967 року Ізраїль збудував у Східному Єрусалимі десятки поселень, в яких живе близько 200 тисяч євреїв. Міжнародна спільнота сумнівається у легальності цих поселень.

Багато країн мали посольства в Єрусалимі, проте закрили їх після ухвалення в 1980 році Ізраїлем закону про визнання міста столицею.

Рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю зламало багаторічну політику країни у цій сфері.

Що відкриють?

Невеличке приміщення посольство почне діяти у приміщенні консульства США у Єрусалимі.

Більше приміщення знайдуть пізніше, коли решта команди посольства переїдуть з Тель-Авіва.

Копирайт изображения Reuters Image caption Іванка Трамп та Джаред Кушнер у Єрусалимі

Церемонію відкриття приурочили до святкування 70-річчя створення держави Ізраїль.

Дональд Трамп планує звернутись під час церемонії відкриття через відеозв'язок.

На церемонію прибули Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер, міністр фінансів Стівен Мнучін та заступник держсекретаря Джон Салліван.

ЄС різкий розкритикував переїзд посольства США.