Універсальні ліки від застуди - не за горами?

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Британські вчені вважають, що знайшли спосіб перемогти застуду в усіх її проявах.

Замість того, щоб боротися безпосередньо з вірусами, які потрапляють в організм у сотнях своїх варіацій, хіміки планують впливати на клітини людського тіла, через які розвивається хвороба.

Нові ліки мають на меті блокувати білкові молекули NMT у людських клітинах, які віруси зазвичай використовують для самовідтворення та поширення.

Це має зупинити будь-який вірус, якщо ліки дати хворому достатньо рано, випливає з попередніх результатів лабораторних досліджень, опублікованих у журналі Nature Chemistry.

Якщо ці дослідження завершаться успішно, то згодом медикаменти зможуть протестувати на тваринах, а за два роки - на людях.

Наразі дослідники Імперського коледжу Лондона працюють над тим, щоб ліки можна було приймати через інгаляції, що має зменшити ризик будь-яких побічних ефектів.

Заблокувати вірус

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Людський білок NMT потребують всі вірусні штами, щоб відтворювати себе в організмі.

"Ідея у тому, щоб дати ліки комусь, хто щойно заразився, й вони заблокують можливість вірусу відтворюватися й поширюватися", - пояснює професор Ед Тейт.

"Навіть якщо вірус витримає, симптоми хвороби послабшають", - додає вчений.

За його словами, ці ліки можуть дуже допомогти людям з астмою, для яких застуди можуть призводити до вкрай серйозних проблем.

Дослідник зізнається, що робити основним об'єктом дії медикаментів клітини людини - "дещо радикально", але виправдано, адже самі віруси є дуже винахідливими.

Вони не лише мають безліч різновидів, а й еволюціонують дуже швидко. А значить - можуть швидко ставати стійкими до ліків.

Під час лабораторних тестів нові медикаменти змогли повністю заблокувати кілька штамів вірусів без будь-якої шкоди для людських клітин.

Утім, щоб встановити, чи не токсичні ліки для всього організму, потрібні додаткові дослідження.

Віруси застуди можуть легко передаватися від людини до людини, й деякі виживають добу на руках чи інших поверхня, що збільшує ризик передачі захворювань.

Звичайні ліки від застуди та знеболювальне можуть полегшити симптоми хвороби, але ліків, які могли б зупинити поширення вірусів, наразі немає.

Якщо дослідження доведуть безпечність нових медикаментів, то людство вперше отримає реальні ліки від усіх типів застуд.