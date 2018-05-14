Універсальні ліки від застуди - не за горами?
Британські вчені вважають, що знайшли спосіб перемогти застуду в усіх її проявах.
Замість того, щоб боротися безпосередньо з вірусами, які потрапляють в організм у сотнях своїх варіацій, хіміки планують впливати на клітини людського тіла, через які розвивається хвороба.
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Нові ліки мають на меті блокувати білкові молекули NMT у людських клітинах, які віруси зазвичай використовують для самовідтворення та поширення.
Це має зупинити будь-який вірус, якщо ліки дати хворому достатньо рано, випливає з попередніх результатів лабораторних досліджень, опублікованих у журналі Nature Chemistry.
Якщо ці дослідження завершаться успішно, то згодом медикаменти зможуть протестувати на тваринах, а за два роки - на людях.
Наразі дослідники Імперського коледжу Лондона працюють над тим, щоб ліки можна було приймати через інгаляції, що має зменшити ризик будь-яких побічних ефектів.
Заблокувати вірус
Людський білок NMT потребують всі вірусні штами, щоб відтворювати себе в організмі.
"Ідея у тому, щоб дати ліки комусь, хто щойно заразився, й вони заблокують можливість вірусу відтворюватися й поширюватися", - пояснює професор Ед Тейт.
"Навіть якщо вірус витримає, симптоми хвороби послабшають", - додає вчений.
За його словами, ці ліки можуть дуже допомогти людям з астмою, для яких застуди можуть призводити до вкрай серйозних проблем.
Дослідник зізнається, що робити основним об'єктом дії медикаментів клітини людини - "дещо радикально", але виправдано, адже самі віруси є дуже винахідливими.
Вони не лише мають безліч різновидів, а й еволюціонують дуже швидко. А значить - можуть швидко ставати стійкими до ліків.
Під час лабораторних тестів нові медикаменти змогли повністю заблокувати кілька штамів вірусів без будь-якої шкоди для людських клітин.
Утім, щоб встановити, чи не токсичні ліки для всього організму, потрібні додаткові дослідження.
Віруси застуди можуть легко передаватися від людини до людини, й деякі виживають добу на руках чи інших поверхня, що збільшує ризик передачі захворювань.
Звичайні ліки від застуди та знеболювальне можуть полегшити симптоми хвороби, але ліків, які могли б зупинити поширення вірусів, наразі немає.
Якщо дослідження доведуть безпечність нових медикаментів, то людство вперше отримає реальні ліки від усіх типів застуд.