Соцмережі обговорюють відмову "азовця" потиснути руку Порошенку

  • 14 травня 2018
азов Копирайт изображения "Національний корпус"
Image caption Причини такого вчинку не повідомляються

Ветеран полку "Азов" під час церемонії вручення нагород на Invictus Games відмовився потиснути руку президенту Петру Порошенку.

Відео з епізодом опублікувала прес-служба партії "Національний корпус", яка вважається "політичним крилом" націоналістичного руху "Азов".

У ролику видно, як чоловіка з медаллю вітає колектив української команди на Іграх, зокрема її капітан Олександр Писаренко та уповноважений президента у справах ветеранів Вадим Свириденко.

Далі чоловік проходить повз протягнуту руку президента Петра Порошенка та хитає головою.

Більше деталей та причин такого вчину прес-служба "Нацкорпусу" не повідомляє.

Випадок трапився 12 травня, коли в Києві проходив фінал відбору до збірної, яка цього року представить Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games в Сіднеї.

У соцмережах оцінки відмови ветерана потиснути руку главі держави та верховному головнокомандувачу розійшлися.

Частина коментаторів висловилися позитивно й похвалили "азовця" за принциповість.

Інша частина вчинок розкритикували, й написали, що "саме завдяки Порошенку в України з'явилася армія".

Ще один користувач відзначив, що "для "азовця" було б вчинком Авакову не потиснути" - адже полк Нацгвардії "Азов" входить до структури Міністерства внутрішніх справ, яке очолює Арсен Аваков.

Також можна зустріти опитування про те, "чи потиснули б ви руку президенту?"

Invictus Games - "Ігр нескорених" - міжнародні спортивні змагання, у яких беруть участь ветерани бойових дій, які зазнали поранень.