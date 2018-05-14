Соцмережі обговорюють відмову "азовця" потиснути руку Порошенку
Ветеран полку "Азов" під час церемонії вручення нагород на Invictus Games відмовився потиснути руку президенту Петру Порошенку.
Відео з епізодом опублікувала прес-служба партії "Національний корпус", яка вважається "політичним крилом" націоналістичного руху "Азов".
У ролику видно, як чоловіка з медаллю вітає колектив української команди на Іграх, зокрема її капітан Олександр Писаренко та уповноважений президента у справах ветеранів Вадим Свириденко.
Далі чоловік проходить повз протягнуту руку президента Петра Порошенка та хитає головою.
Більше деталей та причин такого вчину прес-служба "Нацкорпусу" не повідомляє.
Випадок трапився 12 травня, коли в Києві проходив фінал відбору до збірної, яка цього року представить Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games в Сіднеї.
У соцмережах оцінки відмови ветерана потиснути руку главі держави та верховному головнокомандувачу розійшлися.
Частина коментаторів висловилися позитивно й похвалили "азовця" за принциповість.
Інша частина вчинок розкритикували, й написали, що "саме завдяки Порошенку в України з'явилася армія".
Ще один користувач відзначив, що "для "азовця" було б вчинком Авакову не потиснути" - адже полк Нацгвардії "Азов" входить до структури Міністерства внутрішніх справ, яке очолює Арсен Аваков.
Також можна зустріти опитування про те, "чи потиснули б ви руку президенту?"
Invictus Games - "Ігр нескорених" - міжнародні спортивні змагання, у яких беруть участь ветерани бойових дій, які зазнали поранень.