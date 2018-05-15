"Як у фільмі жахів": у США засудили няню, яка вбила дітей

Копирайт изображения Reuters Image caption Йоселін Ортега засуджена до довічного ув'язнення без права на помилування

У США до довічного ув'язнення засудили няню, яка зарізала дітей у в Нью-Йорку в жовтні 2012 року.

Оголошуючи вирок Йоселін Ортезі, суддя назвав її "чистим злом".

Захист намагався переконати суд, що жінка є божевільною, але йому це не вдалося.

Йоселін Ортега заявила іспанською через перекладача, що "вибачається за все" і сподівається на "прощення".

"Як у фільмі жахів"

Під час розгляду справи мати двох вбитих дітей розповіла, як 25 жовтня 2012 року повернулася до своєї квартири на Манхеттені з третьою дитиною і побачила у ванні скривавлені тіла шестирічної Люсії "Лулу" Крім та її дворічного братика Лео.

Тривожне відчуття в пані Крім виникло, коли няня не привела її доньку до танцювального класу, тому вона повернулася додому, аби перевірити, чи все з ними гаразд.

Побачивши матір дітей, Йоселін Ортега спробувала покінчити життя самогубством і вдарила себе ножем у шию.

Поліцейські, які прибули на місце події, знайшли пані Крім в істериці. Вона стискала в обіймах свою живу доньку.

"Я просто хотіла прокинутися від цього нічного кошмару, який, як я знала, і не був кошмаром, це була реальність, - розповіла пані Крім присяжним. Це було схоже на справжній фільм жахів".

Після двох днів обговорень суд присяжних визнав пані Ортегу винною.

Прокурори розповіли, що няня була незадоволена роботою, відчувала, що була надто завантажена обов'язками. Окрім того, вона мусила платити за навчання свого 17-річного сина, якого привезла до США з Домініканської Республіки. Він навчався в приватній школі.

Адвокати пані Ортеги стверджували, що вона страждала від "хронічних психічних захворювань" і не була здатною відповідати за свої дії. Жінка розповідала адвокатам, що у видінні диявол наказав їй "вбити дітей та себе".

Батько дітей Кевін Крім був у відрядженні під час вбивства.

Обидва батьки залишили залу суду до оголошення вироку.