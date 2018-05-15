Шлях довжиною у 40 років: безногий альпініст підкорив Еверест

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69-річний китайський альпініст, який понад 40 років тому обморозив кінцівки під час спроби піднятися на Еверест, подолав найвищу вершину світу.

У 1975 році під час сходження на Еверест товариш Ся Бойю захворів. Вони потрапили у триденну снігову бурю на великій висоті - у так званій "зоні смерті" - на висоті 8000 метрів, і щоб врятувати життя друга, альпініст віддав йому свій спальний мішок.

Ся Бойю став другим безногим альпіністом, який здолав найвищу гірську вершину і першим, хто зробив це зі сторони гори, яка належить Непалу.

Виклик долі

Внаслідок обмороження у 1975 році Ся Бойю ампутували ноги до коліна. У 1996 році через лімфому довелося провести ампутацію ніг вище коліна.

Попри травми, альпініст ніколи не відмовлявся від ідеї досягнення вершини.

"Сходження на гору Еверест - це моя мрія, - казав він у квітні напередодні вирішального сходження. Я маю це здійснити. Це просто особистий виклик, виклик долі".

Ся Бойю здійснив три невдалі спроби сходження у 2014-2016 роках. У 2016 році досягти вершини йому завадила снігова буря.

Минулого року влада Непалу запровадила заборону на сходження на Еверест для людей без обох кінцівок, незрячих та альпіністів, які підіймаються на гору поодинці. Це могло покласти кінець мрії Ся Бойю.

Але на початку року суд назвав таке рішення уряду дискримінаційним і Ся Бойю поспішив до Непалу.

У понеділок, за допомогою кількох провідників-шерпів, китайський альпініст підкорив Еверест.

Ся Бойю став другим альпіністом з обома ампутованими кінцівками, який здійснив сходження на найвищу гірську вершину світу. Першим був Марк Інгліс з Нової Зеландії, якому це вдалося у 2006 році.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Для багатьох альпіністів підкорення Евересту є найбільшою мрією

Інгліс також втратив кінцівки під час сходження на вершину, коли провів два тижні в крижаній печері, рятуючись від снігової бурі.

Рекорд Стіва Плейна

Сходження Ся Бойю збіглося у часі з рекордом швидкості сходжень австралійського альпініста Стіва Плейна, який піднявся на вершину Евересту в той же день.

Австралієць підкорив найбільші гори семи континентів за 117 днів і випередив попереднє досягнення на 9 днів:

масив Вінсон в Антарктиці (4892 метри)

Аконкагуа в Південній Америці (6962 метри)

Кіліманджаро в Африці (5895 метрів)

піраміда Карстенз в Австралії (4884 метри)

Ельбрус в Європі (5642 метри)

Деналі в Північній Америці (6190 метрів)

Еверест в Азії (8848 метри)

Плейн лише нещодавно подолав наслідки травми шиї, яку отримав у 2014 році під час заняття серфінгом.

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