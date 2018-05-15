СБУ обшукує РИА Новости Украина та затримала журналіста

Копирайт изображения Facebook-сторінка Вишинського Image caption Затриманий Кирило Вишинський

Співробітники Служб безпеки України проводять обшуки в офісі інформагентства РИА Новости Украина в Києві та затримали журналіста цього видання Кирила Вишинського.

"Співробітники СБУ спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних РФ. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України", - повідомила BBC News Україна речник СБУ Олена Гітлянська.

Вона додала, що "затримано керівника" офісу і пообіцяла, що деталі операції оприлюднять пізніше.

РИА Новости підтвердила, що їхнього журналіста затримали на вулиці біля будинку, в якому він живе.

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