Батько Меган Маркл може не приїхати на королівське весілля

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Американські та британські ЗМІ рясніють повідомленнями про те, що батько Меган Маркл, яка 19 травня вийде заміж за принца Гаррі, вирішив не приїжджати на весілля доньки.

За інформацією американського таблоїда TMZ, Томас Маркл, який живе у Мексиці, повідомив журналістам, що передумав їхати до Англії.

Кенсінгтонський палац закликав з розумінням поставитись до положення Меган Маркл в цій "складній ситуації".

Батьки колишньої американської актриси Меган Маркл розлучилися. Наречена хотіла, аби вони обоє були присутні на церемонії.

Тому наперекір англійським традиціям, до церкви на автомобілі її мала везти мати Дорія Рагланд, а до вівтаря вести батько Томас Маркл.

Газета Mail on Sunday стверджує, що Томас Маркл зробив кілька постановочних знімків для папараці та навіть заробив на цьому гроші.

На одному зі знімків Томас Маркл читає книгу про визначні місця Британії, на іншому - новини про майбутнє весілля Меган. Ще на одному фото в нього беруть мірки для костюма.

За повідомленням таблоїда, батько Маркл вирішив не їхати на весілля, аби не завдавати Меган незручностей.

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"Це дуже особисте питання для Меган Маркл в ці передвесільні дні", - сказав представник Кенсінгтонського палацу.

Томас Маркл, за повідомленнями ЗМІ, минулого тижня переніс невеликий інфаркт, але його вже виписали з лікарні.

На цьому тижні він мав вперше зустрітися з принцом Гаррі, а також з королевою Єлизаветою II та герцогом Единбурзьким.

Зведена сестра Меган, Саманта Маркл, донька Томаса Маркла від першого шлюбу, сказала, що саме вона підказала татові ідею з фотографіями.

"Багато викривальних статей про підроблені фотографії з'явилися з моєї вини. Преса незаслужено представила батька в поганому світлі, і я запропонувала йому зробити пару хороших знімків, для його блага і блага королівської сім'ї. Але ми не знали, як будуть використовуватися ці кадри. Ми це робили не заради грошей ", - написала Саманта Маркл в Twitter у відповідь на звинувачення, що фотографії продали за великі гроші різним виданням.

Меган Маркл, як пише кореспондент ВВС при королівському дворі, все ще сподівається, що батько буде присутнім на весіллі.

"Мені дали зрозуміти, що Меган Маркл дуже хотіла б, аби її батько був на весіллі в суботу", - каже кореспондент.

Церемонія розпочнеться опівдні за літнім британським часом в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

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Ніч перед весіллям Меган проведе разом з матір'ю Дорією Рагланд в палаці Клівден графства Беркшир.

А принц Гаррі разом з братом ніч перед весіллям проведуть в особняку Coworth Park Dorchester Collection в Аскоті.

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