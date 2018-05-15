Хто вбив українку в Чорногорії?

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Поліція Чорногорії видала ордер на арешт Арсенія Становича, підозрюваного у вбивстві громадянки України Анастасії Лашманової.

За повідомленням чорногорської газети Vijesti, Станович і Лашманова раніше зустрічались, причиною вбивства могли стати ревнощі.

Арсеній Станович - колишній воротар водного поло місцевого клубу Primorac та національної збірної. А його батько очолює прикордонну поліцію аеропорту Тіват.

Тіло українки з кількома ножовими пораненнями виявили 11 травня увечері в її квартирі.

Копирайт изображения Фото з газети Vijesti

МЗС України відзвітувало, що проводить всі необхідні процесуальні заходи.

Анастасія Лашманова в Чорногорії керувала компаніями Mimoza Group та Sea Trade, які займаються створенням бізнесу та операціями з нерухомістю, в основному - готелями та ресторанами.

Місцеві ЗМІ оцінюють вартість її майна в 105 мільйонів євро.

Її компанії володіють трьома ресторанами в розкішному комплексі Порто у місті Тіват на узбережжі Чорногорії.

Вона також брала участь у суперечливих проектах реконструкції узбережжя та будівництва ресторанів у Каменярі.

Ще українка володіла салоном краси Femme Fatale, який був частиною розкішного готелю Tre Canne у туристичному місті Будва.

Сербська щоденна газета Kurir повідомляє, що до групи компаній Mimoza Group має відношення російський бізнесмен Валерій Задорін.

Згідно з повідомленнями, пан Задорін є власником великої російської компанії "Арома".

Задорін збудував віллу в Тіваті та має в Чорногорії свою яхту під назвою "Арома".

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